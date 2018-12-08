Новий хетчбек Skoda Scala представлений офіційно

Велика низка тизерів, якими фірма Skoda приваблювала публіку до нової моделі, закінчилася офіційною прем'єрою хетчбека Scala: вона відбулася на спеціальному заході в Тель-Авіві.

Новий автомобіль формально приходить на зміну хетчбеку B-класу Rapid Spaceback, але фактично займає нову нішу в гольф-класі: його конкурентами будуть Peugeot 308, Ford Focus і Opel Astra. Адже за розмірами Scala помітно перевершує і Spaceback, і Volkswagen Golf сьомого покоління. Вона довша за Golf на 107 міліметрів (4362 міліметра), на 6 міліметрів вужча (+1793 мм), а колісна база більша на 12 міліметрів (2649 міліметрів).

І ще: Chevrolet готує найбільш просунутий пікап

Новий хетчбек Skoda Scala

Дизайн новинки в основному повторює концепт-кар Vision RS. Skoda Scala – перша робота нового шеф-дизайнера марки Олівера Штефані. Проте, зовнішність вирішена у звичному для Skoda дусі – звертають на себе увагу хіба що агресивно завужені фари і великі задні ліхтарі з цікавою внутрішньою графікою.

А ось інтер'єр виконаний у повністю новому стилі. Всередині – надлаконічні обводи передньої панелі з широкою кольоровою накладкою. На панелі є і планшет мультимедійної системи. Передбачено три варіанти екрану: 6,5, 8 або 9,2 дюйма. Дефлектори системи вентиляції переїхали вниз, за прикладом інших нових машин концерну Volkswagen (наприклад, Polo шостого покоління).

Салон Skoda Scala

У списку опцій – двозонний клімат-контроль, віртуальний щиток, повністю світлодіодна оптика, адаптивний круїз-контроль, панорамний дах. Система безпеки включає в себе дев'ять надувних подушок, серед яких і бічні для пасажирів другого ряду.

Skoda Scala отримає чотири варіанти силових агрегатів. Це трициліндровий турбодвигун 1.0 TSI в двох градаціях по потужності (95 або 115 сил), чотирициліндровий двигун 1.5 TSI (150 сил), а також 115-сильний дизель 1.6 TDI (115 к.с.). Молодший мотор поєднується з п'ятиступінчастою ручною коробкою, інші – з шестиступінчастою "механікою" або семиступінчастим "роботом" DSG. Крім того, на деяких ринках запропонують газову версію з мотором 1.0 G-Tec потужністю 90 сил.

Новий хетчбек Skoda Scala

Читайте також: Audi тестує незвичайний кросовер