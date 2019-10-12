Volkswagen Atlas перетворився на купе-кросовер

Компанія Volkswagen представила п'ятимісну версію кросовера Atlas під назвою Atlas Cross Sport. Новинка не просто втратила третій ряд сидінь, а й отримала новий кузов з низхідною лінією даху.

Volkswagen Atlas Cross Sport – первісток нової стратегії розвитку північноамериканської лінійки кросоверів, у рамках якої кількість моделей у цьому сегменті подвоїться. Слідом за великим кросовером марка випустить компактну модель, яка розташується на сходинку нижче за Tiguan. Поки ж разом зі звичайним Atlas покупцям запропонують "дизайнерську" п'ятимісну версію повнорозмірного позашляховика – стильнішу, але таку ж простору.

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Atlas Cross Sport першим приміряв новий логотип відділення R. Спрощена емблема, яка складається з двох частин, символізує початок нової ери і "прихильність марки до збереження високих динамічних характеристик і ексклюзивності".

Купе-кросовер відзначиться від Atlas не тільки профілем, а й повністю зміненою передньою частиною кузова та кормою. Новий позашляховик коротший, нижчий і ширший за попередника, при тій же величині колісної бази. У салоні – інше кермо, акцентуюча прострочка на дверях і сидіннях, віртуальна панель приладів, безпровідна зарядка для смартфонів і аудіосистема Fender з 12 динаміками.

Також оновився набір онлайн-сервісів Volkswagen Car-Net з п'ятирічною передплаченою підпискою. За допомогою програми власник автомобіля може віддалено запустити двигун або відправити в бортову навігаційну систему побудований на смартфоні маршрут. Крім того, додалися дві системи активної безпеки: асистент руху в пробках, який працює на швидкості до 60 кілометрів на годину, і система розпізнавання знаків.

Гамма силових установок Volkswagen Atlas Cross Sport така ж, як у звичайного Atlas. Кросовер можна оснастити "турбочетвіркою" 2.0 потужністю 238 кінських сил і 350 Нм крутного моменту або атмосферним агрегатом VR6 3.6 з віддачею 280 сил 360 Нм моменту. Коробка – тільки восьмидіапазонний автомат; привід може бути як переднім, так і повним.

Збирати Atlas Cross Sport почнуть на тому ж заводі Volkswagen в місті Чаттануга, штат Теннессі, де зараз випускають Atlas і Passat.

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