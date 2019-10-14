Компанія Porsche розповіла, чим вразить друге покоління Macan

Porsche поділилася подробицями про друге покоління позашляховика Porsche Macan. Бестселер бренду перейде на електротягу, розділить "візок" Premium Platform Electric з седаном Taycan, збереже повний привід і отримає версію Turbo S орієнтовною потужністю 709 кінських сил і обертовим моментом 1017 Нм.

Топ-менеджер Porsche Джуліан Бауманн підтвердив британському виданню Autocar, що електричний Macan не відразу замінить наявну версію кросовера з ДВЗ: протягом дворічного перехідного етапу компактні позашляховики випускатимуться паралельно, пропонуючи дует, аналогічний Taycan і Panamera. Планується, що Macan "на батарейках" побачить світ у 2021 році.

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Член правління Porsche Лутц Мешке заявив журналістам, що електричний Macan серйозно відрізнятиметься зовні від поточної версії позашляховика. Новинка отримає нижчий ніс і аеродинамічніший кузов. Чекати на купеподібний Macan EV не варто: кросовер не втратить у практичності й універсальності.

Друге покоління Porsche Macan стане ще потужнішим

За оцінками Лутца Мешке, через п'ять років близько 30-40 відсотків продажів нових Porsche складуть "чисті" електрокари. Однак частка моделей з нульовим викидом сильно відрізнятиметься в залежності від регіону, адже поширення транспортних засобів "на батарейках" стримує відсутність інфраструктури.

Кросовер Macan – найбільш продаваний автомобіль бренду Porsche. За вісім місяців 2019 року компанія зуміла реалізувати в Європі майже 16 тисяч позашляховиків – на 6,5 відсотка більше, ніж роком раніше.

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