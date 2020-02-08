Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

Volkswagen Passat більше не буде: його замінять на електрокар

  • 26
Volkswagen Passat не став достатньо популярним у США - фото 1
Volkswagen Passat не став достатньо популярним у США

Глава Volkswagen of America Йохан де Найссен заявив, що компанія відмовиться від моделі Passat і через кілька років замінить її електричним седаном. Мова поки йде тільки про машини для США і Канади. Наступником моделі може стати товарна версія концепту ID. Vizzion.

Американський Volkswagen Passat вийшов на ринок у 2011 році, причому від європейського він відрізнявся і розмірами, і простішою технічною начинкою. Пізніше ту ж саму машину почали продавати у Китаї, де у 2018 вона змінила покоління і тепер базується на архітектурі MQB. У США тим часом вирішили обмежитися лише глибокою модернізацією – частково через те, що обсяг продажів не виправдав очікувань і випуск по-справжньому нової моделі був би економічно недоцільний.

Читайте також: У мережі з'явилися офіційні фото нового Audi S3 Sportback

В інтерв'ю виданню Roadshow Йохан де Найссен сказав, що у Passat "обмежений життєвий цикл", і по його закінченні модель навряд чи отримає продовження. Швидше за все, їй на зміну прийде електричний седан, побудований на основі концепту ID. Vizzion, показаного у 2018 році. Він буде більшим і потужнішим за нинішню машину, яка пропонується тільки з "турбочетвіркою" 2.0 TSI потужністю 176 кінських сил, поєднаною з шестидіапазонним автоматом.

На заміну Passat прийде електрокар компанії - фото 384837
На заміну Passat прийде електрокар компанії

Раніше Volkswagen показала оновлений повнорозмірний позашляховик Atlas на виставці в Чикаго. Після рестайлінгу Atlas отримав нову телематичну систему, додав в оснащенні і відзначився дещо підкоригованою зовнішністю. Зовні оновлений Atlas змінився локально: змінилася оптика, грати радіатора, з'явився травмобезпечний передній бампер іншого дизайну. Тепер для найбільшого позашляховика Volkswagen можна буде замовити "спортивний" пакет R-Line.

І ще: До уваги водіїв: мити чи не мити автомобільний двигун

Джерело: Roadshow
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
День закоханих в Україні: ідеї для романтичної подорожі
  • 03 лютого, 16:21
  • 740
Роналду чи Неймар? Тест про футболістів для справжніх вболівальників
  • 05 лютого, 19:00
  • 541
Оскар 2020 за найкращий фільм: усе про номінантів на головну нагороду
  • 28 cічня, 16:11
  • 274
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Транспорт