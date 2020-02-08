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Volkswagen Passat більше не буде: його замінять на електрокар
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Глава Volkswagen of America Йохан де Найссен заявив, що компанія відмовиться від моделі Passat і через кілька років замінить її електричним седаном. Мова поки йде тільки про машини для США і Канади. Наступником моделі може стати товарна версія концепту ID. Vizzion.
Американський Volkswagen Passat вийшов на ринок у 2011 році, причому від європейського він відрізнявся і розмірами, і простішою технічною начинкою. Пізніше ту ж саму машину почали продавати у Китаї, де у 2018 вона змінила покоління і тепер базується на архітектурі MQB. У США тим часом вирішили обмежитися лише глибокою модернізацією – частково через те, що обсяг продажів не виправдав очікувань і випуск по-справжньому нової моделі був би економічно недоцільний.
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В інтерв'ю виданню Roadshow Йохан де Найссен сказав, що у Passat "обмежений життєвий цикл", і по його закінченні модель навряд чи отримає продовження. Швидше за все, їй на зміну прийде електричний седан, побудований на основі концепту ID. Vizzion, показаного у 2018 році. Він буде більшим і потужнішим за нинішню машину, яка пропонується тільки з "турбочетвіркою" 2.0 TSI потужністю 176 кінських сил, поєднаною з шестидіапазонним автоматом.
Раніше Volkswagen показала оновлений повнорозмірний позашляховик Atlas на виставці в Чикаго. Після рестайлінгу Atlas отримав нову телематичну систему, додав в оснащенні і відзначився дещо підкоригованою зовнішністю. Зовні оновлений Atlas змінився локально: змінилася оптика, грати радіатора, з'явився травмобезпечний передній бампер іншого дизайну. Тепер для найбільшого позашляховика Volkswagen можна буде замовити "спортивний" пакет R-Line.
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