У мережі з'явилися офіційні фото нового Audi S3 Sportback

Компанія Audi показала, як виглядатиме хот-хетч S3 Sportback наступного покоління, а також розкрила деякі подробиці про новинку. Публічний дебют моделі відбудеться навесні, на автосалоні в Женеві.

"Гарячий" Audi S3 Sportback нового покоління отримає модернізоване шасі з МакФерсоном спереду і багатоважільником ззаду. Для поліпшення керованості йому оновили амортизаційні стійки і, ймовірно, встановили жорсткіші втулки підвіски, а також – підсилювач керма з прогресивною нарізкою рейки. Під капотом розміститься турбомотор 2.0 TFSI, що розвиває 310 кінських сил і 400 Нм крутного моменту.

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Двигун поєднується з безальтернативним семиступінчастим "роботом" з двома зчепленнями і повним приводом quattro. За замовчуванням трансмісія ділить момент у пропорції 50:50, але в разі потреби до 100 відсотків тяги може бути направлено на одну з осей. За попередньою інформацією, новий S3 Sportback розганяється до першої "сотні" за 4,7 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 кілометрів на годину.

Нинішній Audi S3 теж оснащується дволітровою "турбочетвіркою" – її віддача становить 310 сил і 380 Нм моменту (400 Нм з S Tronic). З місця до 100 кілометрів на годину хетчбек розганяється за 5,3 секунди. Максимальна швидкість також обмежена електронікою на позначці 250 кілометрів на годину. Автомобіль пропонується в трьох модифікаціях: S3 Sportback, S3 Sedan і S3 Cabriolet.

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