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Оновлений Volkswagen Atlas отримав "преміальний" комплект

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Volkswagen оновив популярний позашляховик Atlas - фото 1
Volkswagen оновив популярний позашляховик Atlas

Volkswagen показала оновлений повнорозмірний позашляховик Atlas на виставці в Чикаго. Після рестайлінгу Atlas отримав нову телематичну систему, додав в оснащенні і відзначився дещо підкоригованою зовнішністю.

Зовні оновлений Atlas змінився локально: змінилася оптика, грати радіатора, з'явився травмобезпечний передній бампер іншого дизайну. Тепер для найбільшого позашляховика Volkswagen можна буде замовити "спортивний" пакет R-Line.

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Більшість нових опцій дісталися Atlas від крос-купе Atlass Cross Sport: позашляховик з похилим дахом "поділився" новим кермом, аудіосистемою Fender, передніми кріслами з вентиляцією і підігрівом, а також телематичною системою Car-Net з можливістю створення точки доступу Wi-Fi для під'єднання чотирьох пристроїв.

Оновлений Volkswagen Atlas отримав 'преміальний' комплект - фото 384614
Оновлений Volkswagen Atlas отримав 'преміальний' комплект - фото 384613
Оновлений Volkswagen Atlas отримав 'преміальний' комплект - фото 384612
Оновлений Volkswagen Atlas отримав 'преміальний' комплект - фото 384611
Оновлений Volkswagen Atlas отримав 'преміальний' комплект - фото 384610
Для Atlas стала доступна система розпізнавання дорожніх знаків, пробковий асистент, адаптивний круїз-контроль і функція контролю смуги. Після рестайлінгу в стандартне оснащення входить мультимедійний комплекс з 8-дюймовим екраном, системи екстреного гальмування з можливістю розпізнавання пішоходів, контролю сліпих зон і поперечного трафіку при русі заднім ходом.
Оновлений Volkswagen Atlas отримав 'преміальний' комплект - фото 384608
Оновлений Volkswagen Atlas отримав 'преміальний' комплект - фото 384607

Відтепер повнопривідну трансмісію можна замовити в тандемі з базовим 2,0-літровим чотирициліндровим мотором. Раніше чотири провідні колеса були прерогативою 280-сильною версією з 3,6-літровим VR6. Коробка передач – безальтернативний восьмидіапазонний автомат.

На американському ринку модернізовані Atlas з'являться навесні. Наразі Volkswagen пропонує Atlas з 220-сильною "турбочетвіркою" 2.0 і VR6 3.6 FSI у двох варіантах форсування: 249 і 280 сил.

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Джерело: Motor
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