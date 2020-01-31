Volkswagen купуватиме електрокари сам у себе, щоб не платити штрафи

Компанія Volkswagen придумала, як уникнути штрафів за невиконання вимог щодо зниження рівня шкідливих викидів. Вона продаватиме свої електрокари своїй же компанії з короткострокової оренди автомобілів.

Згідно із законодавством Європейського союзу, всі автовиробники повинні постійно знижувати рівень шкідливих викидів своїх автомобілів. При цьому враховуються сумарні викиди, але не за випущеними машинам, а тільки на ті, які були продані.

І ще: На замітку водіям: у яких випадках можна скасувати штраф, виписаний поліцейським

Норму регулярно знижують – у 2020 році вона вже становить 95 грамів вуглекислого газу на кілометр, натомість у минулому році цей показник становив 130. Якщо автовиробник перевищує рівень шкідливих викидів, він зобов'язаний заплатити штраф: 95 євро за кожен зайвий грам викидів.

Volkswagen таким чином продаватиме більше електромобілів

У підсумку керівництво Volkswagen придумало, як уникнути штрафів. Влітку 2019 року стало відомо, що в Німеччині запрацював фірмовий каршерінг WeShare, а зараз, пише видання Fortune, уклали договір на поставку машин самі з собою. Таким чином, компанія зможе і наповнити автопарк свого каршерінгу, і значно збільшити частку електромобілів у загальних продажах.

Сам сервіс поки що працює тільки у Берліні, в оренду можна взяти один з півтори тисячі електричних хетчбеків e-Golf і компактних електрокарів e-up !, проте в найближчому майбутньому WeShare має запрацювати і в інших європейських містах.

Читайте також: Відпусти і забудь: Ар'я Старк знялась у крутій рекламі Audi e-tron Sportback