Volkswagen і Ford працюють разом над новим електромобілем

Німецький концерн Volkswagen і американський Ford підписали договір про спільне виробництво електромобілів і співпрацю у сфері автономного водіння.

Злиття капіталів обох концернів договір не передбачає.

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Зокрема, у Volkswagen оцінюють зростання обороту в межах від 10 до 20 млрд доларів від такої співпраці. Згідно з угодою, Volkswagen інвестує 1 мільярд доларів в дочірню компанію американців Argo Al, що розробляє технології для безпілотних автомобілів, і внесе в спільний проєкт власну компанію AID, вартість якої оцінюється в 1,6 мільярда доларів.

Ford з 2023 почне виробляти в Європі електромобілі, які у ролі базової технології будуть використовувати модульну електричну платформу MEB (Modulare E-Antriebs-Baukasten), розроблену німецьким концерном.

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