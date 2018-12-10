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Nissan представив серійну версію суперкара GT-R50

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Nissan GT-R - фото 1
Nissan GT-R / carmagazine

Фірма Nissan представила серійну версію суперкара, зробленого спільно з італійським кузовним ательє Italdesign в честь піввікового ювілею моделі GT-R. Всього буде випущено 50 екземплярів.

Італійці приєдналися до японського проекту, тому що студії Italdesign в цьому році теж виповнилося 50 років – вирішили, так би мовити, поєднати свята. Цікаво, що до дизайну GT-R50 італійці якраз не мають відношення – він був розроблений штатними командами центрів Nissan Design Europe і Nissan Design America, а Italdesign лише втілила їхні ідеї в життя, тобто побудувала прототип, який представили в липні цього року на знаменитому Фестивалі швидкості у Гудвуді.

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Спеціальний суперкар Nissan GT-R

Сьогодні японська фірма представила товарний варіант моделі, який зовні мало чим відрізняється від прототипу: при звірянні картинок можна виявити хіба що більші зовнішні дзеркала у серійного автомобіля і злегка видозмінений задній бампер з видимими вихлопними патрубками. А ось салон – це збірна солянка з деталей концепту і звичайних серійних версій спорткара: на центральній консолі з'явилися стокові блоки систем мультимедіа і клімат-контролю, щиток приладів і бічні дефлектори системи вентиляції теж запозичені у серійного GT-R. Зате від концепту вціліли повністю оригінальні дверні карти.

Салон Nissan GT-R - фото 294384
Салон Nissan GT-R

Технічні характеристики серійної версії GT-R50 виробник не назвав, але, швидше за все, вони ідентичні з концептом: доопрацьований фахівцями Nismo 3,8-літровий двигун VR38DETT видає 720 к.с. при 7100 об/хв і 780 Нм в діапазоні від 3600 до 5600 об/хв. Коробка передач – 6-ступінчастий "робот" з двома зчепленнями, об'єднаний з головною передачею заднього моста. Динамічні характеристики досі не оголошені, хоча на машину вже приймаються замовлення.

Мінімальна ціна суперкара Nissan GT-R50 становить 990 тисяч євро без податків і опцій. Перші екземпляри будуть відвантажені клієнтам у 2019 році, останні – в 2020.

Спеціальний суперкар Nissan GT-R - фото 294382
Спеціальний суперкар Nissan GT-R

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Джерело: carmagazine
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