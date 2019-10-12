На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
520 "конячок": Ford Focus RS отримав удосконалену версію
-
- 9
Тюнінг-ательє Mountune підготувало кілька тюнінг-кітів для Ford Focus RS. Найпродуктивніший з них перетворює модель на 520-сильний хот-хетч.
Для Focus підготували два кіти різної потужності. Перший пакет, m450, дозволяє збільшити потужність хетчбека до 450 кінських сил. Установка має на увазі заміну заводської турбіни на агрегат BorgWarner з індексом EFR-6758, яку додатково допрацювали в ательє.
І ще: BMW показала, чому надзвичайно важливо міняти літню гуму на зимову
Також у комплект входять шланги та хомути з нержавіючої сталі, спортивний випуск, турбоадаптер та інші деталі. Правда, для установки такого кіта потрібно, щоб автомобіль вже був обладнаний пакетами m400R або m400X, які збільшують віддачу 2,3-літрового мотора до 400 кінських сил і 580 Нм крутного моменту.
Другий пакет отримав індекс m52. Він перетворює Focus RS, який з заводу розвиває лише 350 сил, на 520-сильний хетч. За продуктивністю така модифікація обходить навіть дволітровий Mercedes-AMG A45. У версії з літерою S його агрегат видає рекордні для чотирициліндрових моторів 421 "конячок", а крутний момент при цьому досягає 700 Нм.
Коштує "молодший" тюнінг-кіт 2950 фунтів. Продуктивніший пакет обійдеться вдвічі дорожче – у 5974 фунтів стерлінгів.
Читайте також: Bentley показала "дуже чорну" версію нового Flying Spur
-
18:00Гороскоп на 13 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Процедура зважування показала, що Усик на 12 кілограмів легший за Візерспуна
-
17:30Чоловіча вітрівка: яку куртку найкраще вибрати цієї осені
-
17:0920 найкращих туристичних напрямків у 2020 році
-
16:50У мережі показали, як виглядає вілла Зеленського в Італії
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:31Науковці назвали ідеальну тривалість рукостискання
-
16:11Xiaomi представила бюджетні холодильники
-
15:51Користувачі мережі уявили, як би міг звучати сміх Джокера: це треба чути
-
15:30Тіна Кароль показала нове пікантне фото
-
15:13Під час свят бажано не зустрічатися з тещею, і ось чому
-
14:53520 "конячок": Ford Focus RS отримав удосконалену версію
-
14:21Страви з яблук: дуже смачні рецепти з усього світу
-
14:13Названі найпопулярніші смайлики: лідер вас вразить
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:46Вийшов трейлер нового фільму з Леді Гагою і Купером
-
13:22До чого схиляє людей недосипання
-
13:00Свято Покрови 2019: історія, традиції і прикмети 14 жовтня
-
12:44Як виглядає Синевир з висоти пташиного польоту
-
12:15Унікальні архівні фото Океану Ельзи до дня народження гурту
-
11:43Знаменитості читають злобні коментарі про себе: кумедне відео
-
11:16Спокуслива білявка з ВІА Гри показала ідеальну фігуру в білизні
-
10:59Ніяких пельменів: лікарі пояснили, кому не варто їсти цей смаколик
-
10:35Україна – Литва: чарівне звучання гімну України у виконанні DZIDZIO
-
10:08ТЕСТ: Вгадай, які з цих рядків написав Святослав Вакарчук!
-
17:30Чоловіча вітрівка: яку куртку найкраще вибрати цієї осені
-
14:21Страви з яблук: дуже смачні рецепти з усього світу
-
12:15Унікальні архівні фото Океану Ельзи до дня народження гурту
-
10:08ТЕСТ: Вгадай, які з цих рядків написав Святослав Вакарчук!
-
08:32BMW показала, чому надзвичайно важливо міняти літню гуму на зимову
- 11 жовтня
-
22:12Ці ерогенні зони на жіночому тілі чоловіки часто ігнорують
-
21:32УКРАЇНА – ЛИТВА: дивитись онлайн трансляцію матчу відбору на Євро 2020
-
19:21Активний відпочинок: чому восени варто їхати в Європу
-
16:25День захисника України 2019: обираємо подарунок разом
-
14:00ТЕСТ: Вгадай, хто з українських футболістів вищий
-
11:15На власному досвіді: 5 правил успішного перетину кордону
-
10:00Як заморозити овочі на зиму: правила швидкого заморожування вдома
-
07:31Погода в Україні 11 жовтня: у яких областях пройдуть дощі
- 10 жовтня
-
22:205 побутових проблем, які можна усунути за допомогою сексу
-
19:16Науковці розповіли, чому чоловікам слід відмовитися від гамбургерів
-
16:15ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш шкільну літературу
-
14:15Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів
-
11:55Успішні та потужні – 5 книг про виховання в майбутньому
-
10:50Пресмарафон Зеленського: дивіться онлайн-трансляцію
-
08:15Погода в Україні 10 жовтня: бабине літо повертається
- 09 жовтня
-
22:11Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків
-
19:16Лайфхаки для життя, які точно знадобляться кожному
-
16:21Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років
-
11:15ТЕСТ: Вгадай про який знак Зодіаку ця цитата
-
09:29Офіційно: Усик отримав нового суперника у суперважкій вазі