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520 "конячок": Ford Focus RS отримав удосконалену версію

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Ford Focus RS отримав два пакети доопрацювань - фото 1
Ford Focus RS отримав два пакети доопрацювань

Тюнінг-ательє Mountune підготувало кілька тюнінг-кітів для Ford Focus RS. Найпродуктивніший з них перетворює модель на 520-сильний хот-хетч.

Для Focus підготували два кіти різної потужності. Перший пакет, m450, дозволяє збільшити потужність хетчбека до 450 кінських сил. Установка має на увазі заміну заводської турбіни на агрегат BorgWarner з індексом EFR-6758, яку додатково допрацювали в ательє.

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Також у комплект входять шланги та хомути з нержавіючої сталі, спортивний випуск, турбоадаптер та інші деталі. Правда, для установки такого кіта потрібно, щоб автомобіль вже був обладнаний пакетами m400R або m400X, які збільшують віддачу 2,3-літрового мотора до 400 кінських сил і 580 Нм крутного моменту.

Другий пакет отримав індекс m52. Він перетворює Focus RS, який з заводу розвиває лише 350 сил, на 520-сильний хетч. За продуктивністю така модифікація обходить навіть дволітровий Mercedes-AMG A45. У версії з літерою S його агрегат видає рекордні для чотирициліндрових моторів 421 "конячок", а крутний момент при цьому досягає 700 Нм.

Коштує "молодший" тюнінг-кіт 2950 фунтів. Продуктивніший пакет обійдеться вдвічі дорожче – у 5974 фунтів стерлінгів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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