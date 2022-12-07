Як зберегти щасливі стосунки, якщо ви постійно працюєте

Роботи весь час багато. Точніше, мало часу на те, щоб переробити всі справи, що навалилися. То затримки в офісі до ночі, то ранні підйоми та постійний поспіх, то нескінченні відеоконференції, під час яких світу поза ноутбуком і зовсім не існує. Ясна річ, це негативно впливає на стосунки.

Щоб одного разу не забути про свого партнера остаточно, тим самим образивши його до глибини душі, – придивіться до порад для закоханих трудоголіків від GQ. З їхньою допомогою можна буде не зруйнувати стосунки, над якими ви працювали удвох.

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1. Жодних виправдань

У найкращі часи, щоб трохи скоротити робочий день або взагалі не з'явитися, можна було придумати сімейні обставини, які важко заперечити навіть суворому начальству.

Але розстановка сил, що змінилася, тепер грає зовсім не на користь стосунків. Скасовувати давно заплановані заходи, зустрічі та навіть гостей під приводом завдань, що навалилися – поганий тон.

Будь-яку роботу (навіть найважливішу) можна зробити раніше на наступний день або посеред ночі.

2. Жодних трюків

Якщо ви вирішили взятися за якісні параметри ваших стосунків, не варто хитрувати.

Жодних підглядань у сповіщення за вечерею, втеч у лобі готелю з ноутбуком у спільних поїздках та інших трудоголічних витівок. Бийте себе по руках у такі моменти, не дратуйте вашого партнера.

3. Здоровий сон

Намагайтеся побудувати графіки життя так, щоб нічний час у вас збігався.

Звичайно, бувають нюанси та зовсім трагічні ситуації, коли день і ніч партнерів існують у паралельних всесвітах. Але все ж таки для близької людини можна скоригувати хоча б надто ранні або надто пізні підйоми.

Почніть з вихідних днів, не вибігайте з ліжка як ошпарені та поваляйтесь довше.

4. Різні дрібниці

Навіть коли ви фізично не поряд, нагадати про себе можна оригінальним способом.

Покладіть в кишеню мініпрезент або записку, які друга половинка знайде тільки по дорозі на роботу. Або замовте доставку чогось дуже особистого, про що могли здогадатися тільки справді близькі люди.

Прості та милі жести – справжні рятівники для тих, хто відчуває зв'язок, що слабшає. Залиште бездушні чати для колег.

Це лише дещиця порад, які можуть допомогти трудоголікам справлятися зі своїми стосунками. Ви ж можете використовувати не лише їх, а й додавати щось від себе. Головне – не забувати про прояви турботи та достатню кількість уваги. Це дуже важливо!

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