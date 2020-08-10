Вогонь всередині: ці знаки Зодіаку найпристрасніші

Не секрет, що кожен з нас відрізняється темпераментом, силою почуттів і манерою їх проявляти. Астрологи запевняють, що у всьому винні зорі, і якщо знати особливості характеру того чи іншого знака Зодіаку заздалегідь, то можна побудувати гармонійні відносини.

Овен

Овни – невтомні діячі, вони спалахують пристрастю практично миттєво! Авантюризм і імпульсивність роблять їх щасливими мисливцями, звиклими домагатися поставленої мети. Вони мотивовані власними бажаннями і завжди панують в парі. В інтимних питаннях Овни керуються фізичним задоволенням, не надто розуміючи емоційну драму або надмірну чуттєвість.

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Скорпіон

Скорпіони не дарма вважаються найбільш пристрасними натурами, але це зовсім не означає що вони легковажні й непостійні. Швидше за все з точністю до навпаки: ці люди більше цінують емоційний і духовний зв'язок з партнером. Вони обожнюють домінувати не тільки в ліжку, але і в розумі своєї другої половинки. Життя Скорпіона часто супроводжується драмами, вибухами почуттів і емоцій, а пристрасність в інтимній сфері є лише додатком до цієї неординарної, ревнивої і яскравої особистості!

Водолій

Водолії жагучі від природи, причому ця якість проявляється у них не тільки в інтимній сфері. На перший погляд вони можуть здаватися замкнутими і навіть відстороненими, але всі ці думки зникають, як тільки вдається познайомитися з Водолієм ближче. Пристрасть у них проявляється саме наодинці. Ці люди дуже чуттєві, разюче витривалі і невтомні в ліжку. Обожнюють тактильний контакт і прагнуть до повного єднання з партнером. Уміють здивувати, готові до експериментів і разюче природні, в усьому що стосується інтимних відносин.

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