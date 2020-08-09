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Гороскоп на 10 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп для вас на сьогодні, 10 серпня 2020 року, – у нашій статті на Радіо МАКСИМУМ. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки та планети приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогоднішній день налаштовує на активне "продовження банкету". День вдалий для відвідування міжнародної виставки, стадіону або іншої популярного багатолюдного майданчика, для масової акції з рекламним, пропагандистським або соціально-політичним ухилом, сприятливий для мандрівників, спортсменів, любителів авантюр і пригод, дослідників чужих територій і культур.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 10 серпня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Активний спосіб життя сьогодні розширить поле дій Овнів на майбутнє, в тому числі, за кордоном. Романтизм та ідеалізм приведуть до авантюр в справах, але вони ж підвищать ваші шанси в любові, пошуку і творчості. Важливо пам'ятати про межу, виставлену вашому ентузіазму: загальна обстановка або поточний особистий статус накладають на вас певні обов'язки.
Телець
День несприятливий для активних дій і справ, які потребують негайного вирішення. Існує ймовірність деякого погіршення фінансового становища. Найближчим часом вам не слід сподіватися на будь-які грошові надходження. Розберіться з колишніми справами і намітьте перспективи на майбутнє.
Близнюки
Цей день – один з найцікавіших, перспективних і продуктивних днів серпня. Багатьох Близнюків чекають вдалі поїздки, контакти із зарубіжними партнерами, зустрічі з цікавими і корисними людьми. Якщо не пропустите сприятливих можливостей, то цей день може виявитися доленосним – цілком імовірна зміна місця проживання.
Рак
Сьогодні Ракам важливо направити свою енергію і цікавість в практичне русло, і справа буде зроблена швидко. День пізнавальний: ви отримаєте цікавий досвід, збагатите свій професійний арсенал і загальнокультурний багаж. Вдалий момент для взаємодопомоги, лікування, тренінгів, ремонту на ходу, роботи з іноземцями. Можливі окремі ілюзії у зв'язку з ідеалізмом або довірливістю.
Лев
Незалежність в думках, словах, вчинках може викликати заздрість і недоброзичливість серед вашого оточення. Ваша владність і тверде, майже жорстке прагнення до мети викличуть невдоволення і протести. День несприятливий для активних дій, подорожей і справ, що вимагають спільних зусиль. Існує ймовірність деякого погіршення здоров'я. Можливі травми, великі проблеми зі сторонніми людьми, керівництвом або представниками органів влади.
Діва
День символізує протистояння, перепони, конкуренцію. Не виключено, що у Дів можуть з'явитися конкуренти. Хоч ваші позиції й досить сильні, але обережність вам все ж не завадить.
Терези
Цей день Терезам бажано провести поза будь-яких обмежень. Аж до ночі збережеться і тяга до романтики. Якщо в розпалі поїздка, пікнік, побачення, дослідження чи інший захід, не варто поспішати його залишати і повертатися "на базу", краще продовжити задоволення.
Скорпіон
Сприятливий день для реалізації планів, успішного закінчення розпочатих справ. Ймовірно, що ідеї, про які ви думали протягом останнього часу, здатні принести швидкий і вагомий результат. Ваша енергійність і цілеспрямованість дій сприятимуть успіху. Зміниться на краще ваш соціальний статус, зміцниться ваш авторитет на службі і в родині. У другій половині дня уникайте переохолодження, застуди.
Стрілець
День сприяє спілкуванню. Будь-які образи тут же забудуться, варто тільки кому-небудь пригріти і приголубити Стрільця. Він буде вразливий, як дитина, і майже настільки ж беззахисний. Позбавляйтеся від всього прихованого або помилкового. Оточуйте себе тільки надійними і перевіреними людьми.
Козеріг
Козерогам сьогодні показаний помірно активний режим. У звичну обстановку не завадить додати частку динаміки, романтики та екзотики. При цьому небажані будь-які перевантаження і зловживання, які перевищують ваші сили або розбіжні з вашими переконаннями. Не варто проявляти геройство і відчувати себе на міцність: підсумком може стати сильний дискомфорт, повернення хронічних болів або інше ускладнення.
Водолій
Несприятливий день. Життєвий потенціал знижений, що може спричинити загострення хронічних захворювань. Постарайтеся в цей день утриматися від усього, що може завдати шкоди організму. Схильність до ілюзій щодо партнера може призвести до краху надій.
Риби
День символізує активність, напористість. Риби будуть усіма силами домагатися лідерства в обраній ними кар'єрі. Вони ліберальні, незвично щедрі і бажають, щоб все навколо голосно їх хвалили. Ймовірно, вам не вистачає витонченості, такту і скромності. Задумайтесь над цим, інакше ви спровокуєте оточуючих на заздрість, протистояння, інтриги.
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