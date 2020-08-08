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Три найупертіших знаків Зодіаку

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Впертюхи - фото 1
Впертюхи / hronika

Астрологи назвали три найупертіших знаки Зодіаку, переконати яких просто неможливо. Залишається з ними тільки змиритися.

Найбільш впертим серед усього зодіакального кола є Телець. Він ніколи не прислухається до чужої думки і здійснює свої вчинки тільки виходячи з особистого переконання, навіть якщо воно сто разів буде невірним.

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Трохи більш стримані Леви. Вони проявляють упертість тільки в тому, випадку, якщо предмет спору дуже для нього важливий і стосується або його кохання, або кар'єри.

Переконати Скорпіона дуже складно. Якщо він у щось повірив, то доведе це до кінця. Навіть не намагайтеся переконати його в тому, що він робить щось не те.

Три найупертіших знаків Зодіаку - фото 419802

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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