Водію Ford Focus прийшов штраф за швидкість 703 кілометри на годину: як так сталось?

У місті Оффанья, Італія, стався незвичайний інцидент: власниці Ford Focus прийшов штраф за перевищення допустимої швидкості у 10 разів, зафіксоване дорожньої камерою. За даними пристрою, жінка розігнала машину до 703 кілометрів на годину.

Ця інформація абсурдна, тому що заявлена ​​автовиробником максимальна швидкість Ford Focus становить всього 250 кілометрів на годину, відтак машина фізично не здатна вичавити майже втричі більшу швидкість. Однак місцевих поліцейських не збентежила значна цифра і вони виписали жінці штраф у розмірі 850 євро.

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Зазначимо, що з 2003 року в Італії діє бальна система: при отриманні прав водієві автоматично нараховуються 20 балів. Їх кількість зменшується, якщо він порушує правила дорожнього руху. Жінку, яка нібито летіла на Focus зі швидкістю "Боїнга", позбавили відразу 10 балів. Вона не погодилася з таким суворим покаранням і має намір його оскаржити.

Пристрій показав, що авто розігнали до 703 км/год

Тим часом в Естонії придумали новий спосіб карати водіїв, які порушують швидкісний режим: їм пропонують замість оплати штрафу трохи постояти на узбіччі, щоб заспокоїтися. Наприклад, за перевищення швидкості до 20 кілометрів на годину відпочивати доведеться 45 хвилин, а за перевищення від 21 до 40 кілометра на годину – 60 хвилин. За істотніше перевищення все ж передбачається штраф.

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