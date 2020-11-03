Водіїв цієї марки автомобілів вважають найкращими коханцями

З ким би панянки хотіли зустрічатися – водієм Porsche або Honda? Учені з'ясували, що автомобілі можуть багато розповісти про характер своїх власників. Розкриваємо приголомшливі результати досліджень, які вас однозначно здивують та змусять глянути на авто по-новому.

Який чоловік найбільш привабливий для жінок? Звичайно, той, хто їздить на найдорожчій машині! Цей добре відомий "факт" ретельно вивчили під час наукового дослідження, проведеного вченими з трьох великих американських університетів – Університету Райса, Техаського університету й Університету Міннесоти.

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Хороші новини: тепер у водіїв Opel і VW знову з'явилася надія! Науковці з'ясували, що водії Porsche, на перший погляд, можуть здатися жінкам привабливішими та кращими коханцями, але їх рідше сприймають, як батьків майбутніх дітей.

Співавтор дослідження Джилл Санді з Техаського університету розповіла про результати дослідження: "Хоча жінки частіше хочуть зустрічатися з чоловіками, які водять Porsche, але вони не бачать в них потенційних партнерів для довгострокових стосунків".

Автомобіль чоловіки посилає шлюбні сигнали, аналогічні сигналам хвоста павича у тваринному світі: як і птах з його чудовим оперенням, водій Porsche намагається заманити потенційних партнерок своєю показною машиною – до такої думки дійшли науковці.



Водії Porsche здаються кращими коханцями, але ненадійними партнерами / Фото unsplash

Однак жінки розуміють, що чоловік, який прикрашає себе найкрасивішими пір'ям, не обов'язково є надійнішим партнером! В їх сприйнятті власник швидкої дорогої машини сигналізує про те, що він просто хоче розважитися і не шукає серйозних стосунків. З іншого боку, водій універсала VW або інших "народних" марок сприймається як солідний хлопець, на якого можна покластися в будь-якій ситуації.

Але як щодо жінок, які самі водять Porsche? Вони теж намагаються справити враження на чоловіків? Дослідники говорять, що ні. "Ми не знайшли ніяких доказів того, що жінки витрачають гроші, щоб "зачепити" чоловіка", – сказала Джилл Санді в інтерв'ю.

Це твердження може стосуватися автомобілів. Але що стосовно покупки дорогих туфель на підборах Gucci або останньої сумочки Chanel? Чи можна їх розглядати, як сигнали до спаровування? Це було б гарною темою для подальшого дослідження!

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