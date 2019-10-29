На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Водіям на замітку: чому не варто сідати за кермо в кедах або кросівках
-
- 37
Експерти розповіли, чому не можна сідати за кермо в кедах і кросівках за кермо. Виявляється, це зручне взуття може спровокувати ДТП.
Американські вчені встановили, що під час їзди середньостатистичний водій США мимоволі торкається сусідньої педалі близько 10-15 разів за рік. На думку експертів, відбувається це тому, що люди неправильно підбирають взуття, коли сідають за кермо.
І ще: Міняємо літні шини на зимові: поради, коли і як правильно перевзути авто
Так, сідаючи за кермо, автомобілісти зазвичай одягають кросівки через те, що вважають їх найзручнішим взуттям. Але ж кросівки призначені для бігу і занять спортом, тому їх зазвичай роблять з широкою стійкою підошвою. Тому під час водіння в такому взутті чутливість педалей знижується, в результаті чого й виникає висока ймовірність того, що водій може випадково зачепити сусідню педаль. Подібний випадок може також статися, якщо кермувальник взутий у в'єтнамки чи кеди.
Дослідники говорять, якщо уявити собі ситуацію, що коли людина при русі в пробці може випадково натиснути на педаль газу, коли треба гальмувати, то неодмінно зіткнеться з автомобілем, який їде перед ним.
За словами фахівців, треба вибирати вузькі моделі взуття, які мають товщину підошви не більш як 1 сантиметр. Вони також впевнені, якщо кожен водій почне усвідомлено вибирати взуття для поїздок, то кількість аварій може значно скоротитися.
Читайте також: Чому водійське крісло опускають якнайнижче: 3 головні причини від кермувальників
-
15:25Названий найкорисніший мед в Україні
-
15:15Анна Різатдінова зізналася, чому втратила свідомість у десятому випуску Танців з зірками
-
15:00Водіям на замітку: чому не варто сідати за кермо в кедах або кросівках
-
14:51Еністон і Візерспун зачарували усіх на світському виході
-
14:30Модель Роузі Хантінгтон-Вайтлі зваблює формами у білизні: пікантні фото
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:16Школяр із Кропивницького зібрав мільйон лайків в Instagram і отримав омріяне цуценя
-
13:53TikTok запустив серіал про підлітків: кожна серія триває хвилину
-
13:46Середня зарплата в Україні: стало відомо, хто і де заробляє найбільше
-
13:37Як відкрити банку за допомогою скотчу: простий лайфхак у відео
-
13:27AirPods Pro: Apple презентувала нові безпровідні навушники
-
13:05Вихідні у листопаді 2019 в Україні: коли будуть державні свята і вихідні дні
-
12:58Настя Каменських завела мережу соковитими формами в бікіні
-
12:44Прості способи зміцнити імунітет восени, які доступні кожному
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:25Забуту Lamborghini 1969 року продали за шалену суму
-
12:11Jah Khalib і Джамала випустили спільну пісню "Кохаю", яка не залишить вас байдужими
-
12:00Магнітні бурі у листопаді 2019: календар небезпечних дат в Україні
-
11:49Фото затопленого японського метро розбурхало мережу
-
11:20Время и Стекло – ЛОХ: дивіться новий запальний кліп
-
10:57Природний енергетик: цей фрукт може замінити каву
-
10:38Щеплення від дифтерії: коли робити вакцинацію, види і ціна вакцини
-
10:29Facebook News: як працює нова вкладка новин (відео)
-
09:55Сонік в кіно: творці повністю змінили вигляд їжака у майбутньому фільмі
-
09:27Як виглядають найдивніші та безглузді будинки у Бельгії: фото
-
15:00Водіям на замітку: чому не варто сідати за кермо в кедах або кросівках
-
13:46Середня зарплата в Україні: стало відомо, хто і де заробляє найбільше
-
12:00Магнітні бурі у листопаді 2019: календар небезпечних дат в Україні
-
07:15Погода в Україні 29 жовтня: у яких областях пройдуть дощі
- 28 жовтня
-
21:30Netflix назвала свої найпопулярніші серіали цього року: рейтинг ТОП 10
-
19:2110 дурних запитань пожежнику: все, що тебе цікавило
-
17:30Міняємо літні шини на зимові: поради, коли і як правильно перевзути авто
-
16:00Автомобільний лайфхак: про що свідчить прозорість моторного масла
-
14:15Цитати Білла Гейтса: мотиваційні вислови глави Microsoft на всі випадки життя
-
12:13Чудернацькі смартфони 2019 року: купити не можна дивитися
-
10:16Джулія Робертс святкує 52! Вгадай фільм з акторкою за кадром
-
08:19Сучасна музика онлайн: плейлист популярних пісень для роботи
-
07:15Погода 28 жовтня в Україні: похолодання і дощі
- 27 жовтня
-
23:55Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у десятому прямому ефірі
-
22:30Порнозірка Джесса Роудс розповіла про найважчу сцену в своїй кар'єрі (18+)
-
19:25З чим носити джинси цієї осені: 15 стильних образів для чоловіків на всі випадки життя
-
17:50Дівчина тижня: українка Ярослава Магучіх, яка стала найкращою юною спортсменкою Європи
-
15:33Чому водійське крісло опускають якнайнижче: 3 головні причини від кермувальників
-
13:50Гороскоп на цей тиждень 28 жовтня – 3 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку
-
11:26Електрокар Монатіка і маршрутка Нікітюк: підбірка зіркових автолюбителів
-
09:22Картинки з Днем автомобіліста 2019: вітальні листівки, відкритки і фото
-
04:30Точний час в Києві: яка зараз година в Україні – онлайн годинник
- 26 жовтня
-
21:15З архіву Плейбой: найвідоміші обкладинки журналу (18+)
-
18:4520 голлівудських зірок, які зіграли в серіалі Друзі
-
16:434 фрази, які використовують лише маніпулятори