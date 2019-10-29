Водіям на замітку: чому не варто сідати за кермо в кедах або кросівках

Чому не варто сідати за кермо в кедах або кросівках

Експерти розповіли, чому не можна сідати за кермо в кедах і кросівках за кермо. Виявляється, це зручне взуття може спровокувати ДТП.

Американські вчені встановили, що під час їзди середньостатистичний водій США мимоволі торкається сусідньої педалі близько 10-15 разів за рік. На думку експертів, відбувається це тому, що люди неправильно підбирають взуття, коли сідають за кермо.

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Так, сідаючи за кермо, автомобілісти зазвичай одягають кросівки через те, що вважають їх найзручнішим взуттям. Але ж кросівки призначені для бігу і занять спортом, тому їх зазвичай роблять з широкою стійкою підошвою. Тому під час водіння в такому взутті чутливість педалей знижується, в результаті чого й виникає висока ймовірність того, що водій може випадково зачепити сусідню педаль. Подібний випадок може також статися, якщо кермувальник взутий у в'єтнамки чи кеди.

Дослідники говорять, якщо уявити собі ситуацію, що коли людина при русі в пробці може випадково натиснути на педаль газу, коли треба гальмувати, то неодмінно зіткнеться з автомобілем, який їде перед ним.

За словами фахівців, треба вибирати вузькі моделі взуття, які мають товщину підошви не більш як 1 сантиметр. Вони також впевнені, якщо кожен водій почне усвідомлено вибирати взуття для поїздок, то кількість аварій може значно скоротитися.

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