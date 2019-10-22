В Україні змінили правила видачі водійських прав

Міністерство внутрішніх справ змінило процедуру видачі посвідчення водія, підготовки водіїв і акредитації автошкіл. Розповідаємо коротко про нововведення.

Зазначається, що 19 жовтня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів, яка торкнеться, перш за все, майбутніх водіїв і автошкіл.

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Передбачені постановою заходи забезпечують зменшення адміністративного тиску у сфері підготовки водіїв транспортних засобів, спрощують процедуру акредитації закладів, вдосконалюють процедуру отримання та обміну водійського посвідчення.

Автошкола

Основні нововведення, що стосуються процедури підготовки водіїв:

допускається індивідуальний порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;

практичний іспит складається в територіальному центрі МВС, у якому успішно було складено теоретичний іспит;

термін дії свідоцтва про закінчення автошколи скорочено з 10 до двох років;

під час складання іспитів можлива фото- і відеофіксація;

свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв у паперовому вигляді випускникам автошкіл не видається, воно в електронному вигляді вноситься до Єдиного державного реєстру МВС.

Процедура отримання водійського посвідчення також зазнає змін, основні з яких такі:

отримати чи обміняти водійське посвідчення тепер неможливо без позначки про місце реєстрації в документі, що посвідчує особу;

в особливих відмітках водійського посвідчення вказуватиметься група крові власника посвідчення.

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