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В Україні змінили правила видачі водійських прав

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Змінена процедура отримання водійського посвідчення - фото 1
Змінена процедура отримання водійського посвідчення / hsc.gov.ua

Міністерство внутрішніх справ змінило процедуру видачі посвідчення водія, підготовки водіїв і акредитації автошкіл. Розповідаємо коротко про нововведення.

Зазначається, що 19 жовтня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів, яка торкнеться, перш за все, майбутніх водіїв і автошкіл.

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Передбачені постановою заходи забезпечують зменшення адміністративного тиску у сфері підготовки водіїв транспортних засобів, спрощують процедуру акредитації закладів, вдосконалюють процедуру отримання та обміну водійського посвідчення.

Автошкола - фото 363095
Автошкола

Основні нововведення, що стосуються процедури підготовки водіїв:

  • допускається індивідуальний порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;
  • практичний іспит складається в територіальному центрі МВС, у якому успішно було складено теоретичний іспит;
  • термін дії свідоцтва про закінчення автошколи скорочено з 10 до двох років;
  • під час складання іспитів можлива фото- і відеофіксація;
  • свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв у паперовому вигляді випускникам автошкіл не видається, воно в електронному вигляді вноситься до Єдиного державного реєстру МВС.

Процедура отримання водійського посвідчення також зазнає змін, основні з яких такі:

  • отримати чи обміняти водійське посвідчення тепер неможливо без позначки про місце реєстрації в документі, що посвідчує особу;
  • в особливих відмітках водійського посвідчення вказуватиметься група крові власника посвідчення.

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Джерело: hsc.gov.ua
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