Водій Hummer випадково спалив свій позашляховик: як йому це вдалося

Через дефіцит палива, який охопив США, багато водіїв почали закуповуватися про запас. Так само вирішив вчинити й власник Hummer з Флориди, котрий завантажив у багажник позашляховика майже 80 літрів бензину.

Але до будинку він свій вантаж не довіз: через деякий час після виїзду з автозаправної станції автомобіль загорівся. Як пише Carscoops, пожежники виїхали на виклик вранці 12 травня. Їм було потрібно близько 20 хвилин, щоб повністю загасити палаючий Hummer, який майже повністю вигорів до їх прибуття. Точну причину загоряння встановити так і не вдалося.

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На знімках видно згорілий кузов позашляховика та залишки розплавлених пластикових каністр у багажнику. Водій, який відбувся кількома опіками, повідомив, що завантажив у Hummer чотири 19-літрові каністри – у сумі машина перевозила 76 літрів палива.

Проблеми з наявністю палива у США, викликані кібератакою на трубопровід Colonial Pipeline, що і спровокувало справжній ажіотаж на АЗС. Повідомляється, що американці, які добралися до працюючих заправок, купують якомога більше палива, при цьому використовуючи небезпечні місткості, у тому числі тази та навіть пластикові пакети.

У кінці квітня на АЗС у Пенсільванії сталася пожежа, під час якої повністю згорів рідкісний McLaren 765LT 2020 року випуску. Суперкар вартістю 560 000 доларів перетворився на купу металу. Причину пожежі так само не змогли встановити.

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