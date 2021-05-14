На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Водій Hummer випадково спалив свій позашляховик: як йому це вдалося
-
- 41
Через дефіцит палива, який охопив США, багато водіїв почали закуповуватися про запас. Так само вирішив вчинити й власник Hummer з Флориди, котрий завантажив у багажник позашляховика майже 80 літрів бензину.
Але до будинку він свій вантаж не довіз: через деякий час після виїзду з автозаправної станції автомобіль загорівся. Як пише Carscoops, пожежники виїхали на виклик вранці 12 травня. Їм було потрібно близько 20 хвилин, щоб повністю загасити палаючий Hummer, який майже повністю вигорів до їх прибуття. Точну причину загоряння встановити так і не вдалося.
Це цікаво: Дивіться, як виглядає Ford F-150, перед яким вдарила блискавка: шокуючі фото
На знімках видно згорілий кузов позашляховика та залишки розплавлених пластикових каністр у багажнику. Водій, який відбувся кількома опіками, повідомив, що завантажив у Hummer чотири 19-літрові каністри – у сумі машина перевозила 76 літрів палива.
Проблеми з наявністю палива у США, викликані кібератакою на трубопровід Colonial Pipeline, що і спровокувало справжній ажіотаж на АЗС. Повідомляється, що американці, які добралися до працюючих заправок, купують якомога більше палива, при цьому використовуючи небезпечні місткості, у тому числі тази та навіть пластикові пакети.
У кінці квітня на АЗС у Пенсільванії сталася пожежа, під час якої повністю згорів рідкісний McLaren 765LT 2020 року випуску. Суперкар вартістю 560 000 доларів перетворився на купу металу. Причину пожежі так само не змогли встановити.
Читайте також: Водія старенького Ford Focus затримали за перевезення Peugeot на даху
-
16:53Мама Ілона Маска у 73 роки знялася для казахстанського Elle
-
16:42Мішель Андраде – Échale: слухайте українську версію популярного хіта співачки
-
16:21Специфічні смаки та захоплення Цезарем: невідомі факти про Марка Цукерберга
-
16:09У мережі з'явився перший кадр драми про COVID-19 з Джеймсом Макевоєм
-
15:47Що буде з організмом, якщо щодня їсти родзинки
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
15:21Водій Hummer випадково спалив свій позашляховик: як йому це вдалося
-
15:08Загадки про космос для дітей і дорослих на українській мові
-
14:58На якісних рендерах показали крутий дизайн нових Google Pixel 6 та 6 Pro
-
14:45Гаряча ринг-герл UFC підкорила фанатів знімком топлес
-
14:2030 синонімів до слова "деруни": як в Україні називають драники
-
14:15Найулюбленіший голос України: історія успіху Святослава Вакарчука та його Океанів
-
14:08SpaceX показала на відео першу успішну посадку корабля Starship
-
13:43Названі тварини, які дійсно вміють сміятися
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:13У Києві продають легендарну Волгу 1955 року за 100 тисяч доларів: стан авто вражає
-
12:47ТОП-3 корисних та смачних альтернатив цукру
-
12:32Офіційно представлено гімн Євро-2020: слухайте крутий сингл від рокерів U2
-
12:15Фільми з Кейт Бланшетт: 5 кінострічок 2021 року з відомою акторкою
-
11:49Без картоплі й хліба: з якими продуктами краще не їсти шашлик
-
11:21Колишня дівчина Бреда Пітта завела Instagram знімками топлес (18+)
-
10:50Instagram дозволить користувачам вказувати у профілі займенники для звернення до себе
-
10:19Політ вертольота Ingenuity на Марсі показали у 3D: відео
-
09:45ДРУЗІ: ВОЗЗ'ЄДНАННЯ: відома дата прем'єри спецвипуску серіалу (тизер)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 травня
-
16:21Специфічні смаки та захоплення Цезарем: невідомі факти про Марка Цукерберга
-
14:2030 синонімів до слова "деруни": як в Україні називають драники
-
12:15Фільми з Кейт Бланшетт: 5 кінострічок 2021 року з відомою акторкою
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 травня
-
07:14Сексолог назвав три продукти, які негативно впливають на чоловічу потенцію
- 13 травня
-
19:50Як змінювалася голлівудська Попелюшка Фріда Пінто: фото 18+
-
17:50Без комплексів: найгарячіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
14:20Фільми з Робертом Паттінсоном: 5 нових кінострічок з актором
-
11:55Не архітектура, а сором: епічні фото будівель, які дивують
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 травня
- 12 травня
-
21:4910 несподіваних фактів про ерекцію, які повинен знати кожен чоловік
-
18:52Три прості тести, які допоможуть перевірити ваш стан здоров'я
-
12:24Усі сигнали та жести водіїв на дорозі: головні меседжі, які повинен знати кожен
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 травня
-
07:19Цей чоловік щодня їздить на роботу на іграшковій машині: відео
- 11 травня
-
21:18Перевірте себе: 4 основних компоненти здорових стосунків
-
18:426 цілющих звуків природи: від щебетання птахів до шуму дощу
-
14:45Що можна зробити з засохлої пасхальної випічки: три геніальні ідеї
-
12:19Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 травня
-
07:19Експерти назвали б/у авто, які найчастіше ламаються
- 10 травня
-
21:4810 найкращих пісень для заняття сексом: додайте до свого вечірнього плейлиста
-
18:33Дієтологиня назвала 5 продуктів, які є в раціоні довгожителів
-
15:15Три знаки Зодіаку, які є природженими психологами
-
11:50МОЗ оновило карантинні зони в Україні: де найсуворіші обмеження