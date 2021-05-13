Дивіться, як виглядає Ford F-150, перед яким вдарила блискавка: шокуючі фото

Пожежники американського штату Флорида опублікували у соціальних мережах фотографії інциденту, що стався на одній з місцевих автодоріг. Водій і пасажир пікапа Ford F-150 рухалися по трасі під час урагану, коли перед автомобілем несподівано вдарила блискавка, відколовши масивний шматок асфальту.

Здавалося б, які погодні умови можуть змусити переживати пасажирів потужного пікапа Ford F-150? Повнорозмірний пікап славиться своїми системами безпеки, а також міцністю конструкцій. Але пост пожежників зі США вразить кожного!

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Жодна з переваг автомобіля не здатна була запобігти інциденту, що стався на автотрасі під час грози. Прямо під час руху перед F-150 вдарила блискавка. У результаті розряду від дороги відколовся великий шматок асфальту, який, буквально, прошив наскрізь салон пікапа.

Дорожнє покриття, що відірвалося, пробило лобове та вилетіло через заднє скло. На щастя для водія та пасажира пікапа шматок асфальту пройшов між ними, тому серйозних травм вдалося уникнути. Попри це, їх все ж доставили до лікарні для обробки порізів від скла.

На думку фахівців, удар блискавки у проїжджу частину викликав миттєве випаровування води у місці розряду. Природне явище спровокувало потужну вибухову хвилю, у результаті якої шматок асфальту відколовся від основної маси та влетів у салон пікапа.

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