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Рідкісний McLaren за 560 тисяч доларів згорів дотла на заправці: шокуючі фото
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На автозаправній станції в американському штаті Пенсильванія сталася пожежа. Під час неї повністю згорів рідкісний McLaren 765LT 2020 року випуску. Суперкар вартістю 560 000 доларів перетворився на купу металу.
За однією з версій, причиною пожежі стала іскра, викликана статичною електрикою. Також фахівці розглядають варіант потрапляння палива на розпечені елементи вихлопної системи, яка у McLaren 765LT розташована досить високо, пише North Penn Now.
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Суперкар спалахнув за лічені секунди, у результаті чого співробітникам АЗС довелося екстрено викликати пожежників. На місце інциденту прибули три пожежні бригади з довколишніх міст. До того моменту вогонь перекинувся з суперкара на автозаправну станцію.
У результаті злагоджених дій, рятувальникам вдалося зупинити поширення полум'я, однак McLaren вже вигорів вщент. Впізнати купе вартістю 560 000 доларів можна було тільки завдяки вихлопній системі та деяким спотвореним деталям передньої частини кузова.
McLaren 765LT дебютував у 2020 році. Всі 765 суперкарів, що стали потужнішою та легшою версією моделі 720S, розпродали до моменту початку продажів. Карбонове купе обладнали 4,0-літровим турбомотором V8, віддача якого склала 765 кінських сил і 800 Нм. Разом з агрегатом встановили семидіапазонний "робот" з двома зчепленнями. До "сотні" суперкар розганяється за 2,8 секунди. Максимальна швидкість – 330 кілометрів на годину.
На початку лютого у процесі зйомок згоріла найшвидша британська Audi RS 3, модифікована тюнерами майстерні Eventuri. Займання почалося у моторному відсіку, у результаті чого автомобіль, в який вклали понад 30 тисяч фунтів стерлінгів, відновленню не підлягав.
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