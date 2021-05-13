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Водія старенького Ford Focus затримали за перевезення Peugeot на даху

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Горе-водій намагався зекономити на евакуаторі - фото 1
Горе-водій намагався зекономити на евакуаторі

Неподалік міста Трнава на заході Словаччини поліція зупинила незвичайний транспортний засіб: старий Ford Focus, на дах якого поставили Peugeot 206 CC. "Двоповерховий" автомобіль розібрали на місці, а його водієві загрожують покарання відразу за кілька порушень.

Про кумедний інцидент, який стався на початку тижня, повідомляє місцева поліція. Універсал Focus першого покоління з Peugeot на даху рухався об'їзною дорогою, привертаючи багато уваги з боку водіїв, які й повідомили про нього правоохоронцям.

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Поліцейські оперативно догнали автомобіль та виявили, що салон іржавого "Фокуса", на якому зверху ще й Peugeot, забитий під зав'язку. У ньому їхали п'ятеро людей.

Власник Focus розповів поліції, що тільки що придбав розбитий Peugeot 206 CC і просто віз його додому. Французький кабріолет з жорстким дахом виглядає плачевно: він позбавлений переднього бампера, решітки радіатора, коліс, скла та дзеркал, а також заднього ліхтаря з боку пасажира. Крім цього, на знімках видно явні сліди пожежі.

Водія старенького Ford Focus затримали за перевезення Peugeot на даху - фото 459370

Водія старенького Ford Focus затримали за перевезення Peugeot на даху - фото 459371

Водія старенького Ford Focus затримали за перевезення Peugeot на даху - фото 459372

Водія старенького Ford Focus затримали за перевезення Peugeot на даху - фото 459373

Ford зберігся значно краще, але його темно-синій кузов роз'їдає іржа, а бічні дзеркала перемотані ізоляційною стрічкою. До того ж невідомо, в якому стані перебуває підвіска старого універсала після перевезення непомірного тягаря.

Поліцейські викликали евакуатор, який позбавив Focus від ноші. Поки правоохоронці не визначилися з покаранням для водія універсалу, але ймовірно, що він пошкодує про рішення заощадити на транспортуванні.

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