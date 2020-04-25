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Водій Ford Mustang намагався втекти від поліцейських, але щось пішло не так
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У штаті Індіана, США, Мусаб Альшусейн за кермом Ford Mustang протягом сорока кілометрів намагався втекти від поліцейської погоні. Після того, як порушника спіймали, на подив офіцерів поліції він повідомив, що думав, що бере участь з ними у гонці.
Все почалося з того, що 25-річний водій пронісся вночі на "Мустангу" повз патрульний автомобіль на швидкості близько 200 кілометрів на годину. Зауважимо, що максимальна дозволена швидкість на тій ділянці траси становила 113 кілометрів на годину.
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Щойно поліцейські почали переслідувати порушника, чоловік різко скинув швидкість до 160 кілометрів на годину і несподівано вимкнув фари. Погоня тривала близько 40 кілометрів, після чого офіцери були змушені попросити допомоги в інших патрульних екіпажів. З другої спроби, використавши шиповані стрічки, правоохоронцям вдалося зупинити "Мустанг".
За словами поліцейських, при допиті водій спорткара дуже повільно реагував на їхні слова. Потім він таки відповів, що йому здалося, що поліцейські влаштували спільний гоночний заїзд. Натомість Мусаба звинуватили у перевищенні швидкості, а також втечі від поліції. Він був заарештований, а його "Мустанг" відправлений на штрафмайданчик.
Напередодні водій зі США на автомобілі Smart Fortwo після звинувачення у крадіжці влаштував поліцейську погоню на жвавій трасі. Попри мініатюрні розміри і максимальну швидкість "Смарта" у 135 кілометрів на годину, чоловікові довгий час вдавалося об'їжджати поліцейські шипи та навіть перетнути кордон штату. Тільки після цього він був спійманий місцевою поліцією.
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