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30-річний Porsche 911 перетворили на позашляховик: авто не впізнати

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Porsche 911 - фото 1
Porsche 911 / carscoops

На базі класичного спорткара від Porsche німецькі компанії H & R Burkhard Industries створили справжній позашляховик.

Для експерименту обрали модель 964. Цей автомобіль випустили з заводу ще у 1986 році. Саме авто точно приверне увагу оточуючих завдяки незвичайному вигляду.

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Попри отриманий в результаті автомобіль, в голові виникають асоціації з Porsche 953. Судячи зі змін, збільшився дорожній просвіт, а також додали ковші, тому авто здатне підкоряти піщані перешкоди.Також впадають в око розширені колісні арки, сталеві бампери, лебідка і спортивна випускна система. До речі, салон теж не залишився без змін: в салоні з'явився справжній каркас для безпеки, як у справжніх спорткарів.

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Джерело: carscoops
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