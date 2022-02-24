На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
На базах ОДА створюють військові адміністрації, – ОПУ
-
- 26
На базі обласних державних адміністрацій створюватимуться військові адміністрації. Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайла Подоляка.
Під час брифінгу у четвер, 24 лютого, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив про створення військових адміністрацій на базі ОДА, передає Суспільне.
До теми: Зеленський: "Нікому не вдасться змусити українців віддати свою свободу" – відео брифінгу
Відповідний указ уже підписав президент Володимир Зеленський. Він передбачає створення військових адміністрацій на базі обласних державних адміністрацій.
Текст указу президента Володимира Зеленського
1. Утворити:
- Вінницьку обласну військову адміністрацію;
- Волинську обласну військову адміністрацію;
- Донецьку обласну військову адміністрацію;
- Дніпропетровську обласну військову адміністрацію;
- Житомирську обласну військову адміністрацію;
- Закарпатську обласну військову адміністрацію;
- Запорізьку обласну військову адміністрацію;
- Івано-Франківську обласну військову адміністрацію;
- Київську міську військову адміністрацію;
- Київську обласну військову адміністрацію;
- Кіровоградську обласну військову адміністрацію;
- Луганську обласну військову адміністрацію;
- Львівську обласну військову адміністрацію;
- Миколаївську обласну військову адміністрацію;
- Одеську обласну військову адміністрацію;
- Полтавську обласну військову адміністрацію;
- Рівненську обласну військову адміністрацію;
- Сумську обласну військову адміністрацію;
- Тернопільську обласну військову адміністрацію;
- Харківську обласну військову адміністрацію;
- Херсонську обласну військову адміністрацію;
- Хмельницьку обласну військову адміністрацію;
- Черкаську обласну військову адміністрацію;
- Чернівецьку обласну військову адміністрацію;
- Чернігівську обласну військову адміністрацію.
У зв'язку з утворенням військових адміністрацій, зазначених у цій статті, обласні, Київська міська державні адміністрації та голови цих адміністрацій набувають статусу відповідних військових адміністрацій та начальників цих військових адміністрацій.
2. Утворити на базі існуючих районних державних адміністрацій відповідні районні військові адміністрації.
У зв'язку з утворенням районних військових адміністрацій відповідні районні державні адміністрації та голови таких адміністрацій набувають статусу відповідних районних військових адміністрацій та начальників таких військових адміністрацій.
3. Генеральному штабу Збройних Сил України, головам обласних, Київської міської, районних державних адміністрацій здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статтях 1 і 2 цього Указу, та поінформувати про результати.
4. Генеральному штабу Збройних Сил України, Кабінету Міністрів України, обласним, Київській міській військовим адміністраціям відповідно до компетенції здійснювати спрямування, координацію та контроль за діяльністю обласних, Київської міської, районних військових адміністрацій.
5. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.
Також Подоляк наголосив на тому, що спротив, а також відсіч наростатимуть. Крім того, будуть прийняті усі необхідні логістичні рішення.
Важливо! По всій Україні впроваджено воєнний стан через військове вторгнення Росії. Що це означає для українців та які обмеження діють у цей період. 24 лютого президент Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану по всіх областях країни. Відповідне звернення з'явилось на офіційних сторінках глави держави у соцмережах.
Читайте також: Нас не здолати: українці вкотре переказали на потреби армії рекордну суму
- 24 лютого
-
23:39Вимикати світло і прилади не потрібно: Укренерго про фейк, який поширюється у мережі
-
23:17Як не стати жертвою фейків, які ширить Росія: інструкція від СБУ
-
22:52"Понад 16 годин Україна дає відсіч окупантам": Резніков звернувся до українців
-
22:14Що можна, а що заборонено під час комендантської години в місті: перелік умов
-
21:56"Ні війні в Україні": Руслан Маліновський після гола показав футболку з закликом
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
21:35Дві треті світу з нами: Байден про санкції проти Росії
-
21:19Укравтодор закликав українців знищувати позначки ворогів на дорогах
-
20:54Деякі документи та послуги в Дії тимчасово не будуть доступні, – Федоров
-
20:42"Вмиються власною кров'ю", – головнокомандувач ЗСУ про спробу Росії захопити Україну
-
20:19На базах ОДА створюють військові адміністрації, – ОПУ
-
19:58В Україну приїхав Шон Пенн, щоб розповісти світу правду про війну з Росією
-
19:42Нас не здолати: українці вкотре переказали на потреби армії рекордну суму
-
19:29Світові лідери вимагають відключити Росію від системи SWIFT: але країни ЄС розділилися
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
19:13Мей Маск підтримала Україну зворушливим постом в інстаграмі
-
18:59МОЗ дало рекомендації з домедичної допомоги в умовах воєнного стану
-
18:42У Дніпрі та низці інших міст України вводять комендантську годину
-
18:25Зеленський: "Нікому не вдасться змусити українців віддати свою свободу" – відео брифінгу
-
18:09Що робити під час обстрілів: пам'ятка від СБУ
-
17:55Хочете здати кров для військових? Інструкція, як це зробити
-
17:40Які країни виступили на підтримку України у війні з Росією: промовисті фото
-
17:21У Києві запровадили комендантську годину: що це означає
-
17:12Uber тимчасово припинив свою роботу на території України
-
16:39Як зробити, щоб ваш смартфон не грав на руку ворогові: поради Кіберполіції
- 24 лютого
-
20:42"Вмиються власною кров'ю", – головнокомандувач ЗСУ про спробу Росії захопити Україну
-
17:21У Києві запровадили комендантську годину: що це означає
-
12:34Де шукати укриття у своєму місті: карти Львова, Києва, Харкова та інших регіонів
-
08:53Воєнний стан в Україні: що це означає і як діяти
-
07:14Місячний посівний календар на березень 2022: коли і що садити
- 23 лютого
-
21:47Найгарячіші образи Дакоти Феннінг за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
18:47Емілі Блант святкує 39-річчя! Вгадай фільм з акторкою за кадром
-
13:19Яким знакам Зодіаку найбільше поталанить у березні
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 лютого
-
07:45Як раз і назавжди позбутися проблем зі сном
-
07:15Місячний календар стрижок на березень 2022: дні, коли стригти волосся
- 22 лютого
-
21:47Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
18:54Дрю Беррімор святкує 47-річчя! Вгадай фільм з акторкою за кадром
-
16:48Топ 6 українських оперних співачок, на яких варто підписатися в інстаграмі
-
14:19Оптична ілюзія "зламала" користувачів: фото стало тестом на зір
-
11:51Унікальна дзеркальна дата 22.02.2022: як загадати бажання, щоб воно збулось
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 лютого
-
07:14Вихідні і свята у березні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 21 лютого
-
21:49Найгарячіші образи Софі Тернер за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
18:47Дженніфер Лав Г'юїтт святкує 43-річчя! Вгадай фільм з акторкою за фото
-
16:50Як змінювалася безстрашна Анна з Ван Хелсінгу Кейт Бекінсейл: фото 18+
-
13:50"Справжнє чудо": неймовірна веселка над Києвом захопила мережу
-
11:21Тест до Міжнародного дня рідної мови: перевірте, наскільки ви грамотні
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 лютого
-
07:15День ангела у березні 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця