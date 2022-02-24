На базах ОДА створюють військові адміністрації, – ОПУ

На базі обласних державних адміністрацій створюватимуться військові адміністрації. Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

Під час брифінгу у четвер, 24 лютого, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив про створення військових адміністрацій на базі ОДА, передає Суспільне.

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Відповідний указ уже підписав президент Володимир Зеленський. Він передбачає створення військових адміністрацій на базі обласних державних адміністрацій.

Текст указу президента Володимира Зеленського

1. Утворити:

Вінницьку обласну військову адміністрацію;

Волинську обласну військову адміністрацію;

Донецьку обласну військову адміністрацію;

Дніпропетровську обласну військову адміністрацію;

Житомирську обласну військову адміністрацію;

Закарпатську обласну військову адміністрацію;

Запорізьку обласну військову адміністрацію;

Івано-Франківську обласну військову адміністрацію;

Київську міську військову адміністрацію;

Київську обласну військову адміністрацію;

Кіровоградську обласну військову адміністрацію;

Луганську обласну військову адміністрацію;

Львівську обласну військову адміністрацію;

Миколаївську обласну військову адміністрацію;

Одеську обласну військову адміністрацію;

Полтавську обласну військову адміністрацію;

Рівненську обласну військову адміністрацію;

Сумську обласну військову адміністрацію;

Тернопільську обласну військову адміністрацію;

Харківську обласну військову адміністрацію;

Херсонську обласну військову адміністрацію;

Хмельницьку обласну військову адміністрацію;

Черкаську обласну військову адміністрацію;

Чернівецьку обласну військову адміністрацію;

Чернігівську обласну військову адміністрацію.

У зв'язку з утворенням військових адміністрацій, зазначених у цій статті, обласні, Київська міська державні адміністрації та голови цих адміністрацій набувають статусу відповідних військових адміністрацій та начальників цих військових адміністрацій.

2. Утворити на базі існуючих районних державних адміністрацій відповідні районні військові адміністрації.

У зв'язку з утворенням районних військових адміністрацій відповідні районні державні адміністрації та голови таких адміністрацій набувають статусу відповідних районних військових адміністрацій та начальників таких військових адміністрацій.

3. Генеральному штабу Збройних Сил України, головам обласних, Київської міської, районних державних адміністрацій здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статтях 1 і 2 цього Указу, та поінформувати про результати.

4. Генеральному штабу Збройних Сил України, Кабінету Міністрів України, обласним, Київській міській військовим адміністраціям відповідно до компетенції здійснювати спрямування, координацію та контроль за діяльністю обласних, Київської міської, районних військових адміністрацій.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

Також Подоляк наголосив на тому, що спротив, а також відсіч наростатимуть. Крім того, будуть прийняті усі необхідні логістичні рішення.

Важливо! По всій Україні впроваджено воєнний стан через військове вторгнення Росії. Що це означає для українців та які обмеження діють у цей період. 24 лютого президент Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану по всіх областях країни. Відповідне звернення з'явилось на офіційних сторінках глави держави у соцмережах.

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