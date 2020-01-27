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GetContact: чим небезпечний додаток, який отримує доступ до ваших контактів
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Стомилися від спаму та дзвінків із невідомих номерів? Тоді вам терміново потрібно встановити додаток GetContact на свій смартфон. Розробники обіцяють не лише можливість позбутися від набридливих рекламних обдзвонів, а й дізнатися, як ви записані в телефонній книзі інших. Однак, не все так гладко...
Що таке GetContact, а також чому категорично не бажаного його встановлювати, – читайте далі.
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Що таке GetContact
Уже кілька років своєї популярності не втрачає мобільний додаток GetContact. Його основна задача – збір номерів телефонів користувачів, а також дані цих контактів, аби допомогти визначати спам-дзвінки. Утім, розробники роблять неабиякий акцент на ще одній "родзинці" – можливості дізнатися, як ви записані у телефонній книзі друзів або знайомих.
Засновники GetContact переконують, що ця програма – "розумний" менеджер контактів, який захищатиме користувача від спаму й інших небажаних дзвінків. Насправді ж, усе виявилося не так однозначно.
Як працює GetContact
Усе дуже просто. Під час його встановлення ви погоджуєтесь на те, щоби програма отримала доступ до ваших контактів. Саме цим моментом більшість користувачів нехтують, а дарма. Завдяки такій легковажності у мережу потрапляють особисті телефонні номери тих людей, які не хотіли б, щоб так сталося.
Однак, на цей момент користувачі не звертають увагу. Їх більше цікавить, як же вони записані у телефонних книжках інших. Відразу ж зазначимо, що GetContact не показує, хто конкретно вас так назвав. Для цього вам потрібно ввести свій номер телефона у рядок пошуку. Після цього програма покаже результат.
Доступ до усіх можливостей додатку платний. Тож будьте готові до того, що з вашої картки списуватимуть кошти.
GetContact для юних детективів
На цьому користувачі вирішили не зупинятися. Частина з них почала своє детективне розслідування, аби "викрити" своїх коханих. Ну так, було б не вельми приємно усвідомлювати, що ваша кохана ще у чотирьох контактах записана, як "Дружина", "Зайченя" і так далі. Втім, не варто забувати про колишніх. Тож і тут ми рекомендуємо дещо спустити пару.
Чому не варто встановлювати GetContact
Як ми вже говорили вище, ця програма небезпечна тим, що вона вашими ж руками сприяє "зливу" у мережу номерів, що містяться у вашій телефонній книзі. Жарти жартами, а легковажити цим задля того, аби дізнатися, хто та як вас записав, – не найкраща ідея. Тим паче, що процес видалення вашої інформації з додатка – та ще морока.
Як видалити дані з GetContact?
Не поспішайте просто видалити програму зі свого смартфона. Таким чином усі ваші дані нікуди не зникнуть. Передовсім потрібно видалити ваш акаунт. Це можна зробити у налаштуваннях додатку в пункті "Про GetContact". Але це ще не все. Потрібно зайти на сайт додатку у розділ Unlist і прибрати свій номер із бази даних. Видалення може зайняти о 24 годин. Відразу ж зауважимо, що ваші контакти залишаться у додатку навіть після видалення вашого особистого номера.
Якщо ви логінились за допомогою фейсбука, то ми ще й рекомендуємо зайти на свою сторінку в соцмережі та видалити дозвіл на доступ додатка до ваших особистих даних у налаштуваннях.
Наостанок залишимо вам трохи відгуків користувачів, які вже встановили GetContact:
Встановлювати GetContact чи ні – вирішувати, звичайно ж, вам. Ми ж нагадуємо про те, що ця програма отримує доступ до усіх ваших контактів. І він не зникає навіть після того, як ви повністю видалите дані про себе. Тож пам'ятайте про відповідальне користування, а також те, що ваша допитливість може зіпсувати комусь життя!
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