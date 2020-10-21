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Власники Apple Watch SE скаржаться на перегрів годинників і проблеми з екраном
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Порівняно нещодавно компанія Apple представила свій бюджетний годинник Watch SE. Гаджет отримав не лише привабливі технічні характеристики, а й ціну. Але користувачі мережі почали ділитися своїми історіями про проблеми, пов'язані з пристроєм.
Зокрема деякі власники нових Apple Watch SE скаржаться на надмірний перегрів "розумних" годинників при звичайному використанні.
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Судячи з повідомлень на Reddit, в основному з проблемою зіткнулися тільки шість власників Apple Watch SE з Південної Кореї. Цікаво, що після перегріву в правому верхньому куті дисплея годинника з'явилася жовта пляма. При цьому годинник або стояв на зарядці, або використовувався.
Поки неясно, що може бути причиною проблеми, але, за словами деяких користувачів Reddit, це пов'язано з конструкцією гаджета та невдалим розміщенням роз'ємів дисплею поруч з Taptic Engine.
Нагадаємо, що годинник Apple Watch SE успадкував дизайн серії Apple Watch Series 4 і новіших версій. При цьому він базується на процесорі S5 SiP, отримав вбудований компас і встановлену операційну систему watchOS 7.
Як зазначає Apple, годинник у два рази швидший, ніж Apple Watch Series 3. Також у нього на 30% більший екран у порівнянні з Apple Watch Series 3. Підтримується функція визначення падінь. Ціна на годинник стартує з позначки у 10 299 гривень.
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