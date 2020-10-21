Професійний фотограф протестував можливості камер нового iPhone 12 Pro

Відомий фотограф Остін Манн, що спеціалізується на туристичній фотографії, з року в рік одним з перших викладає у мережу фото, зроблені на камеру щойно представлених iPhone. Дивіться, на що здатні камери iPhone 12 Pro у руках професіонала!

Отримавши Pro-версію нового iPhone 12, Манн відправився у чергову подорож, де показав можливості гаджета у різних умовах освітлення, використавши усі його модулі камери.

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Фотограф підкреслив, що головним нововведенням в iPhone 12 Pro у порівнянні з попередником, крім поліпшення програмного забезпечення, стало додавання підтримки нічного режиму для надширококутного сенсора. Щоб продемонструвати роботу цієї опції, він опублікував знімки, зроблені на обидва смартфони.

Іншим плюсом новинки Манн назвав функцію блокування експозиції, завдяки якій камера не повертається до автоматичного режиму після кожного зробленого знімка.

Фотограф також випробував можливості сканера LiDAR, використавши його в умовах поганого освітлення, і залишився задоволений результатом. Спільно з функцією стабілізації камера iPhone 12 Pro, за його словами, показала відмінні кольори, різкість та швидкість фокусування.

Новий семилінзовий ширококутний об'єктив з діафрагмою f/1,6 продемонстрував хорошу різкість фотографій навіть по краях кадру.

Такий же хороший результат ширококутник показав у режимі нічної зйомки як зі штатива, так і з рук. Завдяки підтримці технології HDR камері вдавалося передавати усі деталі експозиції у близьких і віддалених, а також світлих і темних ділянках знімків.

Підбиваючи підсумки свого огляду, фотограф охарактеризував iPhone 12 Pro як смартфон з надійною камерою, яку назвав найзначнішим стрибком у комплектуючих усієї лінійки за останні роки.

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