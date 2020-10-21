Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Вибори

Професійний фотограф протестував можливості камер нового iPhone 12 Pro

  • 36
Професійний фотограф оцінив камери iPhone 12 Pro - фото 1
Професійний фотограф оцінив камери iPhone 12 Pro

Відомий фотограф Остін Манн, що спеціалізується на туристичній фотографії, з року в рік одним з перших викладає у мережу фото, зроблені на камеру щойно представлених iPhone. Дивіться, на що здатні камери iPhone 12 Pro у руках професіонала!

Отримавши Pro-версію нового iPhone 12, Манн відправився у чергову подорож, де показав можливості гаджета у різних умовах освітлення, використавши усі його модулі камери.

Це цікаво: Журналісти порівняли камери iPhone 12 Pro й iPhone 11 Pro: чи варто оновлюватися?

Фотограф підкреслив, що головним нововведенням в iPhone 12 Pro у порівнянні з попередником, крім поліпшення програмного забезпечення, стало додавання підтримки нічного режиму для надширококутного сенсора. Щоб продемонструвати роботу цієї опції, він опублікував знімки, зроблені на обидва смартфони.

Професійний фотограф протестував можливості камер нового iPhone 12 Pro - фото 431271

Іншим плюсом новинки Манн назвав функцію блокування експозиції, завдяки якій камера не повертається до автоматичного режиму після кожного зробленого знімка.

Професійний фотограф протестував можливості камер нового iPhone 12 Pro - фото 431270

Фотограф також випробував можливості сканера LiDAR, використавши його в умовах поганого освітлення, і залишився задоволений результатом. Спільно з функцією стабілізації камера iPhone 12 Pro, за його словами, показала відмінні кольори, різкість та швидкість фокусування.

Професійний фотограф протестував можливості камер нового iPhone 12 Pro - фото 431268

Новий семилінзовий ширококутний об'єктив з діафрагмою f/1,6 продемонстрував хорошу різкість фотографій навіть по краях кадру.

Такий же хороший результат ширококутник показав у режимі нічної зйомки як зі штатива, так і з рук. Завдяки підтримці технології HDR камері вдавалося передавати усі деталі експозиції у близьких і віддалених, а також світлих і темних ділянках знімків.

Професійний фотограф протестував можливості камер нового iPhone 12 Pro - фото 431272

Підбиваючи підсумки свого огляду, фотограф охарактеризував iPhone 12 Pro як смартфон з надійною камерою, яку назвав найзначнішим стрибком у комплектуючих усієї лінійки за останні роки.

Професійний фотограф протестував можливості камер нового iPhone 12 Pro - фото 431269

Читайте також: Чому iPhone 12 mini – найкращий смартфон 2020 року

Джерело: 9to5mac
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Коли переводять годинник на зимовий час 2020 в Україні: дата переходу
  • Вчора, 15:10
  • 112
З чим носити чоловіче пальто: 10 стильних образів у фото
  • 18 жовтня, 17:49
  • 133
Чому iPhone 12 mini – найкращий смартфон 2020 року
  • 17 жовтня, 19:14
  • 3080
Загрузка...
Новини