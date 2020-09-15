Представлено Apple Watch Series 6 й Apple Watch SE: характеристики та ціни новинок

Компанія Apple 15 вересня представила смарт-годинники Watch Series 6 та Apple Watch SE. Коротко пройдемося по технічних характеристиках гаджетів, їхніх особливостях та цінах.

Apple Watch Series 6

Що стосується самого годинника, як завжди, повні характеристики з'являться на сайті Apple після закінчення всієї презентації. Поки ж можна відзначити нові кольори: синій для алюмінієвих годинників, оновлений золотий і оновлений сірий для сталевих. Крім того, вперше для Apple Watch доступний червоний колір у рамках програми Product RED.

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Уперше з'явився Apple Watch з лінійки Product RED

Звичайно ж, Apple показала й нові циферблати – компанія нечасто поповнює їх асортимент, тому для багатьох власників "розумних" годинників це досить важливо. Цього разу все ще цікавіше, адже Apple створила, наприклад, спеціальні циферблати для серферів, фотографів, медпрацівників з інтеграцією даних зі спеціалізованих програм.

Годинник отримав спеціалізовані циферблати

А ще Apple показала новий ремінець, причому дійсно новий. Називається він Solo Loop, і це браслет без застібки або пряжки. Він виготовлений з "рідкого" силікону, і просто розтягується, щоб ви могли надіти його на зап'ястя. Ясна річ, він буде доступний у різних розмірах і декількох кольорах. А ще є такий же, але в "плетеному" стилі – він виготовлений з якогось переробленого матеріалу, який переплетений з нитками з того самого "рідкого" силікону. Також Apple показала новий шкіряний браслет – без пряжок і застібок.

Окремо варто відзначити появу батьківського контролю (сімейного доступу) з численними функціями, тобто Apple Watch тепер можна назвати в тому числі й дитячими смарт-годинниками. Причому цей режим може працювати, навіть якщо у дитини немає iPhone – синхронізуватися такий годинник може з батьківським смартфоном. Правда, ця функція вимагає моделі не старіше Watch Series 4.

Старт ціни – з 400 доларів. При цьому не особливо зрозуміло, чим саме, крім датчика вимірювання рівня кисню в крові, нова модель відрізняється від попередньої.

Apple Watch SE

Годинник Apple Watch SE успадкував дизайн серії Apple Watch Series 4 і новіших версій. При цьому годинник базується на процесорі S5 SiP, отримав вбудований компас і встановлену операційну систему watchOS 7.

Як зазначає Apple, годинник у два рази швидший, ніж Apple Watch Series 3. Також у нього на 30% більший екран у порівнянні з Apple Watch Series 3. Підтримується функція визначення падінь.

Apple Watch SE удвічі швидший за Watch Series 3

Коліщатко Digital Crown реагує на обертання тактильним відгуком – потріскує під пальцем з наростаючою силою. В Apple Watch SE встановлений "найсучасніший" динамік і мікрофон, а також відзначається підтримка Bluetooth 5.0.

Барометричний висотомір нового покоління показує зміну висоти в реальному часі, він працює в парі з GPS і використовує дані найближчих мереж Wi-Fi. Як обіцяє компанія, ця функція розпізнає зміни висоти над рівнем землі при русі вгору або вниз з точністю до 30 см.

Продажі Apple Watch SE почнуться в п'ятницю, 18 вересня за ціною від 279 доларів. А прийом попередніх замовлень відкриється сьогодні. З випуском Apple Watch SE компанія відмовляється від годинників Apple Watch Series 3 у своїй лінійки та перестає їх продавати.

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