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Стало відомо, якою буде вартість ремонту нових iPhone 12

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Стало відомо, якою буде вартість ремонту нових iPhone 12 - фото 1

Компанія Apple оголосила, скільки буде коштувати ремонт екрану нового iPhone 12 і iPhone 12 Pro, оскільки офіційна гарантія не поширюється на механічні ушкодження.

Вартість ремонту екрану iPhone 12 Pro в розмірі у 279 доларів не змінилася у порівнянні з торішнім iPhone 11 Pro, попри використання нового загартованого скла. Однак вартість ремонту дисплея базового iPhone 12, який тепер оцінений у 279 доларів, збільшилася на 80 доларів у порівнянні з iPhone 11, а вартість ремонту інших пошкоджень збільшилася на 50 доларів до 449 доларів. Ціни на ремонт iPhone 12 Pro Max і 12 mini поки не оголошені.

І ще: Чому iPhone 12 mini – найкращий смартфон 2020 року

Для базового iPhone 12 це істотне збільшення ціни у порівнянні зі 199 доларів, які власник заплатив би за ремонт екрану iPhone 11, ймовірно, тому, що тепер у нього OLED, а не РК-дисплей. Вартість ремонту екрану, що покривається страховими планами AppleCare Plus, не змінилася і становить 29 доларів.

Таким чином, витрати на ремонт не змінилися для потенційних власників флагманських пристроїв – iPhone 12 Pro, хоча базовий iPhone тепер вимагає дорожчого ремонту.

Стало відомо, якою буде вартість ремонту нових iPhone 12 - фото 431029

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Джерело: theverge
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