Власники Apple AirPods 2 поділилися враженнями від користування

Безпровідні навушники Apple AirPods 2 були представлені 20 березня 2019 року. Через тиждень про свої враження від новинки розповіли користувачі, які отримали її одними з перших у світі.

Користувачі, котрі оформили попереднє замовлення Apple на нові AirPods, нарешті почали отримувати свої навушники. У соцмережах вони поділилися своїми враженнями від девайса.

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Більшість звернули увагу на якість звуку при прослуховуванні музики та здійсненні дзвінків по FaceTime. На думку деяких власників нового гаджета, він значно покращився у порівнянні з першим поколінням.

HOLY CRAP the sound quality on the 2nd Generation Air Pods is WAY BETTER than the 1st gen. Listening to some Daft Punk, it’s a hell of a change, and here I wasn’t even expecting a real jump in sound quality. SHeeeeeeeesh — Gaijinhunter (@aevanko) 26 березня 2019 р.

Крім того, користувачі відзначили, що нові AirPods швидше перемикаються при переході з одного пристрою на інший. Це стало можливим завдяки використанню чипа H1, який, як зазначає Apple, робить такі операції вдвічі швидше за попередника.

Got new AirPods! Much better sound quality in FaceTime and Siri. Faster switching between devices. Worth upgrading from first gen only if your battery is dying. — Vladislav Kuznetsov (@v1597psh) 26 березня 2019 р.

Проте, на думку деяких блогерів, власникам першого покоління AirPods варто звернути увагу на новинку лише в тому випадку, якщо у наявних навушників є проблеми з акумулятором.

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