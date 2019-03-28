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Власники Apple AirPods 2 поділилися враженнями від користування

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Нові Apple AirPods 2 сподобалися користувачам - фото 1
Нові Apple AirPods 2 сподобалися користувачам

Безпровідні навушники Apple AirPods 2 були представлені 20 березня 2019 року. Через тиждень про свої враження від новинки розповіли користувачі, які отримали її одними з перших у світі.

Користувачі, котрі оформили попереднє замовлення Apple на нові AirPods, нарешті почали отримувати свої навушники. У соцмережах вони поділилися своїми враженнями від девайса.

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Більшість звернули увагу на якість звуку при прослуховуванні музики та здійсненні дзвінків по FaceTime. На думку деяких власників нового гаджета, він значно покращився у порівнянні з першим поколінням.

Крім того, користувачі відзначили, що нові AirPods швидше перемикаються при переході з одного пристрою на інший. Це стало можливим завдяки використанню чипа H1, який, як зазначає Apple, робить такі операції вдвічі швидше за попередника.

Проте, на думку деяких блогерів, власникам першого покоління AirPods варто звернути увагу на новинку лише в тому випадку, якщо у наявних навушників є проблеми з акумулятором.

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Джерело: macdigger
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