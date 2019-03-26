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У мережі показали нові бездротові навушники Apple чорного кольору

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Навушники Powerbeats Pro чорного кольору - фото 1
Навушники Powerbeats Pro чорного кольору / 9to5mac

В інтернеті з'явилося зображення нових бездротових навушників від дочірньої компанії Apple – Powerbeats Pro. Навушники забезпечать більш тривалу автономну роботу, ніж AirPods. Вони також вийдуть в чорному кольорі.

Передбачається, що їхня вартість буде трохи вищою, ніж у AirPods. Зовні вони нагадують випущені три роки тому Powerbeats3. З чуток, вони оснащені аналогічним з AirPods 2 чіпом H1.

І ще: У мережі показали бездротову зарядку Apple

До навушників буде також запропоновано чохол для бездротової зарядки. Цілком можливо, що він буде йти у комплекті.

Читайте також: Довгоочікувані Apple AirPods 2 з'явилися на світ, і вони майже ідеальні

Джерело: 9to5mac
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