ЗМІ потролили Apple, випустивши статтю без букв, які западають на клавіатурі MacBook

У статті Wall Street Journal редактор Джоанна Штерн поскаржилася на залипання клавіш E, S і R клавіатури третього покоління з механізмом "метелик" в MacBook Pro 2018 року. З'ясувалося, що такий недолік досі зустрічається у невеликої кількості користувачів.

Щоб проілюструвати проблему, замітка опублікована з пропущеними буквами, які можна повернути в текст за допомогою тригера.

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У відповідь на претензію, прес-служба Apple офіційно вибачилася перед клієнтами за незручності.

Ми інформовані, що у невеликої кількості користувачів виникають проблеми при використанні клавіатури-"метелика". Ми шкодуємо про це, – йдеться у повідомленні.

Недолік нової клавіатури, що з'явилася в MacBook 2015 року, викликав особливий резонанс. Apple ніяк публічно не коментувала проблему, без розголосу інтегрувавши силіконові мембрани для захисту механізму лише в моделі 2018 року.

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