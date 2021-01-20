На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Власники AirPods Max скаржаться на гаджети: що не так з навушниками за 20 тисяч гривень
-
- 2
Власники нових повнорозмірних навушників Apple AirPods Max скаржаться на фірмові гаджети компанії. Їх обурює надмірна розрядка батареї, коли пристрій не використовується і перебуває у спеціальному футлярі.
За словами користувачів, AirPods Max розряджаються за ніч на 10-12%, а у деяких власників за день простою заряд знижувався на 30%.
Це цікаво: Фахівці оцінили ремонтопридатність навушників Apple AirPods Max: результати тішать
Швидше за все, проблема з розрядкою акумулятора AirPods Max пов'язана з тим, що гарнітура неправильно переходить у режим зниженого енергоспоживання. Крім того, у навушниках відсутня кнопка живлення, тому їх неможливо вимкнути.
Сама Apple в документі підтримки зазначає, що AirPods Max автоматично переходять у режим зниженого енергоспоживання після 5 хвилин простою. Якщо їх не рухати, навушники повинні залишатися у режимі низького енергоспоживання протягом 3 діб, після чого вони перейдуть у режим наднизького енергоспоживання, який вимикає Bluetooth і Локатор.
Деякі користувачі вважають, що проблема може бути пов'язана з тим, що AirPods Max не відключається від iPhone при приміщенні у чохол або при переході в режим зниженого енергоспоживання.
Ймовірно, Apple скоро випустить оновлення прошивки для AirPods Max, в якому усуне проблему з переходом у режим зниженого енергоспоживання. А поки власникам цього гаджета ми рекомендуємо пильно стежити за рівнем його зарядки. Ви ж не хочете, щоб навушники розрядилися у найбільш невідповідний момент.
Читайте також: Популярний фотограф показав, на що здатні камери нових iPhone 12
-
21:48Власники AirPods Max скаржаться на гаджети: що не так з навушниками за 20 тисяч гривень
-
21:1921 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:4810 ознак, які свідчать про наявність проблем зі сном
-
20:2045-річна модель Playboy знайшла спосіб знову помолодшати (фото 18+)
-
19:53Як виглядає найкрутіший автосалон Cadillac з розкішним інтер'єром
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:33Леді Гага та Дженніфер Лопес виступили під час інавгурації Джо Байдена: відео
-
19:23В Японії через сніговий шторм зіткнулися 140 автомобілів: відео масштабної ДТП
-
19:15Серіал Люпен б'є рекорди переглядів: про що нова стрічка від Netflix
-
19:00Місячний календар стрижок на лютий 2021: дні, коли стригти волосся
-
18:52Samsung Galaxy S21 Ultra та Xiaomi Mi11 пройшли тест автономності флагманів
-
18:40Кондитерку заарештували за продаж кексів у вигляді пенісів
-
18:24Гороскоп на 21 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:12Туристка показала незайману природу Занзібару: атмосферні фото
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:51Набір карток Pokemon продали за 400 тисяч доларів: це новий рекорд
-
17:45В Ірландії шукають двох доглядачів віддаленого острова: що потрібно робити
-
17:27Forbes склав рейтинг щедрих мільярдерів: його очолив друг Білла Гейтса
-
17:17Корисні лайфхаки, як використовувати оцет та соду у побуті
-
17:05ТОП 5 бюджетних порад, як зробити дім затишним та комфортним
-
16:51Джонні Депп з'явився у Сімейці Адамсів: круте відео, яке з'явилося завдяки нейромережі
-
16:42У Європі з'явилися гендерно-нейтральні гральні карти: як вони виглядають
-
16:23Прощай, 2020-й рік: Volkswagen представила новий Polo у незвичайному кольорі
-
16:10Дослідники показали спосіб носити маски, який дає подвійний захист від COVID-19
-
15:47Ейфорія: HBO випустив трейлер другого спеціального епізоду серіалу
-
20:2045-річна модель Playboy знайшла спосіб знову помолодшати (фото 18+)
-
17:17Корисні лайфхаки, як використовувати оцет та соду у побуті
-
14:20Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
-
11:33Собаки, які кардинально змінились після стрижки: епічні фото
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 січня
-
07:33Найкращі сімейні позашляховики і кросовери: ТОП-3
- 19 січня
-
20:20Моделі vs звичайна жінка: комедіантка відтворює ефектні фото зірок (18+)
-
18:52Три залізних правила корисної кави
-
16:21Як змінювалася найбільш високооплачувана модель 2020 року Кара Делевінь: фото 18+
-
14:45ТОП 5 порад, як можна використовувати засіб для миття вікон: не лише для скла
-
12:19Водохреще 2021: як зірки українського шоу-бізнесу привітали зі святом
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 січня
-
07:20З'явилися подробиці про перший незвичайний електрокар Rolls-Royce
- 18 січня
-
20:4919 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:43Названі найжорстокіші серіали в історії телебачення: не для слабкодухих
-
17:17Правило 5 секунд: як взятися за будь-яку справу без ліні та сумнівів
-
14:18Viber стане платним: новий фейк шириться у мережі
-
12:19Простий тест: виберіть каву і дізнайтесь про своє найкраще уміння
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 січня
-
07:50Кулінари поділилися секретом пишного та ситного омлету в духовці: покроковий рецепт
- 17 січня
-
21:53Дівчина тижня: найпопулярніша ринг-гьорл Мерседес Террелл, яка заводить голими фото (18+)
-
18:50Як не буксувати в снігу: дієві поради екстремального водіння на слизькій дорозі
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:25Музичні новинки січня: плейлист популярних пісень для хорошого настрою
-
09:28Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 січня