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Власники AirPods Max скаржаться на гаджети: що не так з навушниками за 20 тисяч гривень

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Що бісить власників Apple AirPods Max - фото 1
Що бісить власників Apple AirPods Max

Власники нових повнорозмірних навушників Apple AirPods Max скаржаться на фірмові гаджети компанії. Їх обурює надмірна розрядка батареї, коли пристрій не використовується і перебуває у спеціальному футлярі.

За словами користувачів, AirPods Max розряджаються за ніч на 10-12%, а у деяких власників за день простою заряд знижувався на 30%.

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Швидше за все, проблема з розрядкою акумулятора AirPods Max пов'язана з тим, що гарнітура неправильно переходить у режим зниженого енергоспоживання. Крім того, у навушниках відсутня кнопка живлення, тому їх неможливо вимкнути.

Сама Apple в документі підтримки зазначає, що AirPods Max автоматично переходять у режим зниженого енергоспоживання після 5 хвилин простою. Якщо їх не рухати, навушники повинні залишатися у режимі низького енергоспоживання протягом 3 діб, після чого вони перейдуть у режим наднизького енергоспоживання, який вимикає Bluetooth і Локатор.

Власники AirPods Max скаржаться на гаджети: що не так з навушниками за 20 тисяч гривень - фото 444111

Деякі користувачі вважають, що проблема може бути пов'язана з тим, що AirPods Max не відключається від iPhone при приміщенні у чохол або при переході в режим зниженого енергоспоживання.

Ймовірно, Apple скоро випустить оновлення прошивки для AirPods Max, в якому усуне проблему з переходом у режим зниженого енергоспоживання. А поки власникам цього гаджета ми рекомендуємо пильно стежити за рівнем його зарядки. Ви ж не хочете, щоб навушники розрядилися у найбільш невідповідний момент.

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Джерело: Mac Rumors
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