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Популярний фотограф показав, на що здатні камери нових iPhone 12
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Днями Apple випустила стабільну версію операційної системи iOS 14.3, одним ключових нововведень якої стала можливість зйомки e форматі ProRAW на iPhone 12 Pro і 12 Pro Max. Відомий професійний фотограф Остін Манн вирішив перевірити, які фото можна отримати, використовуючи цю нову функцію.
Щоб випробувати новий формат, фотограф відправився знімати метеоритний дощ Гемініди. Для зйомки він використовував iPhone 12 Pro Max. Фотограф спрямував камеру смартфона у небо та зробив знімок з 30-секундною витримкою у нічному режимі на автоматі та у ProRAW. Додатково використовувався ліхтарик, щоб підсвітити камінь у кадрі.
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Обидва знімки він обробив у Lightroom. З першого погляду видно, що фото, зроблене у ProRaw, значно якісніше та деталізованіше. У випадку з HEIC-файлом довелося пожертвувати деталями, щоб приховати велику кількість шумів, тоді як у ProRaw-кадр вийшов максимально чистим.
Зліва фото, зняте на автоматі, а справа – у ProRaw-режимі:
У випадку зі зйомкою зоряного неба ситуація повністю аналогічна.
Зліва фото, зняте на автоматі, а справа – у ProRaw-режимі:
За словами фотографа, отримати максимальну вигоду від ProRaw можна в екстремальних умовах, коли алгоритми Apple вже не можуть витягнути кадр. Зокрема, це зйомка при поганому освітленні або сцен з надвисоким динамічним діапазоном.
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