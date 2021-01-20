Фахівці оцінили ремонтопридатність навушників Apple AirPods Max: результати тішать

Фахівці iFixit завершили розбирання бездротових навушників Apple AirPods Max, розпочате ще торік. Забігаючи наперед, скажемо, що попередній висновок про складність розбирання частково підтвердився в остаточній числовій оцінці: навушники отримали за ремонтопридатність 6 балів з 10.

Утім, це дуже непогано, якщо згадати, що навушники Apple AirPods свого часу отримали 0 балів. Щоб не списувати різницю на особливості, обумовлені приналежністю цих пристроїв до різних категорій, нагадаємо, що навушники Samsung Galaxy Buds Live, що виступають у тій же категорії, що й Apple AirPods, заробили в iFixit 8 балів.

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Отже, що ж сподобалося ремонтникам в Apple AirPods Max? Наприклад, магнітне кріплення амбушурів. Щоб їх відокремити, не потрібні ніякі інструменти. Крім того, до плюсів записали простоту від'єднання чашок від оголів'я: достатньо скористатися скріпкою або інструментом для заміни SIM-карти. Нарешті, схвалення заслужило кріплення випромінювачів і акумулятора. Вони прикручені гвинтами та забезпечені зручними, з точки зору ремонту, сполучними платами.

А ось велика кількість та різноманітність гвинтів уже викликала питання, тому що для ремонту Apple AirPods Max знадобиться багато інструментів. Нарешті, беззаперечним мінусом в iFixit визнали нестандартні гвинти Pentalobe і застосування клею.

Нагадаємо, що в Україні Apple AirPods Max коштують 20 699 гривень. Гаджет доступний у чорному, срібному, синьому, м'ятному та рожевому кольорах.

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