В Apple пояснили функцію AirPods Max, яка викликає найбільше суперечок

Нещодавно у продаж надійшли нові бездротові навушники Apple AirPods Max. З урахуванням ціни у $ 549 у США вийшов украй суперечливим. Багато хто лає їх за матеріали корпусу, які, ймовірно, швидко втратять свій вигляд. Але не лише це турбує потенційних власників навушників.

Найбільше запитань викликає комплектний смарт-чохол для AirPods Max. Тож Apple вирішила пояснити, як він працює.

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AirPods Max поставляються разом зі спеціальним смарт-кейсом, який крім сумнівного захисту корпусу від пошкоджень служить також для економії заряду. Річ у тім, що в навушниках не передбачено кнопки увімкнення / вимикання – вони завжди працюють.

Але якщо покласти їх до чохла, AirPods Max переходять у спеціальний режим зниженого енергоспоживання. Тому для отримання максимального часу автономної роботи аксесуар потрібно буде носити з собою постійно. Якщо вірити оглядачам, за ніч без чохла навушники розряджаються усього на кілька відсотків. Але є й ті, хто стверджує: відсутність чохла змушує AirPods Max розряджатися значно швидше.



Як працює смарт-кейс для AirPods Max

Як розповіли в Apple, AirPods Max переходять у режим низького споживання енергії при знятті з голови та перебуванні у нерухомому стані протягом 5 хвилин поза чохлом. Після 72 годин бездіяльності вони переходять у режим зниженого енергоспоживання, в якому вимикається Bluetooth та функція відстежування місцеположення Apple Find My.

Найцікавіше, що при приміщенні у кейс AirPods Max відразу ж переходять у режим низького споживання енергії, а ось перемикання на ще більш енергоефективний режим відбувається тільки через 18 годин.

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