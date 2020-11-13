Влада Седан потішила гарячими знімками в шкіряному вбранні

Українська телеведуча-красуня, дружина відомого футболіста, зірки англійського клубу Манчестер Сіті Олександра Зінченка Влада Седан показала довгі ніжки і ідеальну фігуру.

Дружина футболіста Влада Седан активно готується до матчів збірної України. Журналістка потішила фоловерів в Instagram гарячими фотографіями на балконі. Дівчина показала себе в гарному шкіряному вбранні і червоних напівчоботах на підборах. Не дивно, що такий яскравий образ дівчини набрав вже більше 32 тисяч лайків менш ніж за добу.

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Гаряча кохана Зінченко не додала жодного підпису і хештегу до фото, що змусило шанувальників губитися в здогадах, що за локація і чому красуня така роздягнена.

На знімку вона позує на балконі, схоже, що їй дуже тепло. Влада в мегастильному шкіряному костюмі: мініспідниця і курточка на одному плечі. Короткий чорний топ підкреслює ідеальну талію, а чорні окуляри додають образу загадковості. Червоні ботильйони довершують образ і розставляють акценти. Гортайте галерею:

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