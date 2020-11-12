Шевченко прокоментував помилку Луніна в матчі збірної України з Польщею

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував помилку голкіпера Андрія Луніна в товариському матчі зі збірною Польщі, який закінчився для нас поразкою 0-2.

На 41-й хвилині зустрічі, після довгої передачі з глибини поля, Лунін необачно вийшов з воріт і невдало зіграв при спробі в дотик винести м'яч за бокову. В результаті м'яч підхопив Кшиштоф Пьонтек і завдав дальнього удару у порожні ворота.

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"Лунін? Всі помиляються, це нормально. Нам було важко грати на цьому полі, важко контролювати м'яч. Напевно, тому Лунін і помилився. Чому грав Лунін? Це молодий, перспективний воротар, який грає в дуже хорошій команді. Йому не вистачає ігрової практики, і для того і є товариські матчі, щоб її отримувати. За винятком цієї помилки, він зіграв хорошу гру. На перспективи Луніна в збірній ця помилка не вплине. Всі помиляються, не бачу в цьому проблеми. Якщо звертати увагу тільки на помилки, то робота з футболістами не має перспектив", – зазначив Шевченко.

Українська збірна представляє групу 4 ліги А в Лізі націй УЄФА і займає третє місце в турнірній таблиці групи. Наступні матчі групового етапу підопічні Андрія Шевченка проведуть з національними командами Німеччини (14 листопада) і Швейцарії (17 листопада).

Лунін

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