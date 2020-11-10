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Зірка збірної України може продовжити кар'єру у Туреччині

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Андрій Ярмоленко - фото 1
Андрій Ярмоленко / gettyimages

Вінгер збірної України і Вест Хема Андрій Ярмоленко може продовжити кар'єру в Фенербахче.

За інформацією джерела, стамбульський клуб проявляє інтерес до 31-річного гравця і бачить в ньому заміну для свого футболіста Еннера Валенсії.

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Фенербахче має намір взяти Ярмоленка в оренду у зимове трансферне вікно. Кандидатура українця є для турецького клубу пріоритетною. У Фенербахче вважають перевагою підписання нашого співвітчизника той факт, що українці добре адаптуються до турецького футболу.

У нинішньому сезоні Ярмоленко зіграв за Вест Хем 8 матчів, забив 2 м'ячі і зробив 3 результативні передачі. Його контракт з молотобійцями розрахований до літа 2022 року.

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Джерело: fotomac
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