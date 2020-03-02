Влад Яма здивував мережу сміливим знімком

Відомий український хореограф і суддя проєкту Танці із зірками Влад Яма останнім часом не дає нудьгувати своїм шанувальникам. Так, цього разу танцюрист опублікував в Instagram жаркий кадр зі свого виступу в Чернівцях.

На свіжому фото Влад Яма позує на сцені у вільних чорних штанях і без сорочки, демонструючи засмаглий накачаний торс. Біля його ніг клубочиться білий дим, а за спиною можна розгледіти відразу дві тіні. Кадр вийшов дуже атмосферний і навіть трохи містичний.

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"Вчора", – лаконічно прокоментував знімок Яма.

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