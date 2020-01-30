Влад Яма з дружиною каталися по Маямі на розкішному Ferrari: фотофакт

Незмінний суддя шоу Танці з зірками Влад Яма відправився з коханою дружиною Ліліаною і сином Леоном на відпочинок в США. Український хореограф ділиться в мережі яскравими фото з сонячного Маямі, показуючи, як вони проводять час.

Так, Влад Яма здійснив мрію коханої, яка давно хотіла покататися на червоному Ferrari. Фотодоказом він поділився на своїй сторінці в Instagram – танцівник зробив селфі в салоні розкішного автомобіля. При цьому Ліліана одягнена в ефектне червоне коротке плаття і посилає на камеру поцілунок.

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"Вона мріяла покататися на червоній Ferrari, а він просто хотів, щоб їй було добре!" – прокоментував яскравий кадр Яма.

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