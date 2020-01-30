Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Очікування і реальність: блогерка повторила голе фото найкрасивішої жінки світу (18+)

  • 113
Белла проти звичайної жінки - фото 1
Белла проти звичайної жінки

Австралійська актриса і комік Селеста Барбер потролила найкрасивішу дівчину у світі, відтворивши її оголене фото на пляжі. Так виглядають реальні жінки, а не моделі.

37-річна Селеста Барбер давно підкорює мережу своїми пародіями на знімки зірок, демонструючи, як на типових знімках виглядають звичайні жінки. Тому не дивно, що за коміком стежать більш як 6 мільйонів користувачів в Instagram.

І ще: Улюблений аксесуар Мадонни виявився небезпечним: відео

Нещодавно Селеста вирішила повторити популярний знімок Белли Хадід, яку вважають найкрасивішою дівчиною за всіма параметрами. На кадрі відома модель позує топлес у крихітному спідньому та з величезним капелюхом. Барбер відтворила світлину, щоправда, у своєму стилі. Колаж настільки сподобався фанатам, що зібрав понад 450 тисяч лайків.

Очікування і реальність: блогерка повторила голе фото найкрасивішої жінки світу (18+) - фото 383003

До речі, це не вперше Селеста тролить звабливі фото Белли:

Очікування і реальність: блогерка повторила голе фото найкрасивішої жінки світу (18+) - фото 382998

Очікування і реальність: блогерка повторила голе фото найкрасивішої жінки світу (18+) - фото 382999

Очікування і реальність: блогерка повторила голе фото найкрасивішої жінки світу (18+) - фото 383000

Очікування і реальність: блогерка повторила голе фото найкрасивішої жінки світу (18+) - фото 383001

Очікування і реальність: блогерка повторила голе фото найкрасивішої жінки світу (18+) - фото 383002

Всі фото: instagram.com/celestebarber

Читайте також: Скандальна модель роздяглася на фініші гірськолижної траси, вшанувавши пам'ять Браянта

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай концерт легендарного Кузьми Скрябіна на Радіо МАКСИМУМ
  • 27 cічня, 12:00
  • 774
Дівчина тижня: хтива модель Аю Саша, яка обожнює зніматися НЮ (18+)
  • 26 cічня, 17:25
  • 1953
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2055298
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз