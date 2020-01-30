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Очікування і реальність: блогерка повторила голе фото найкрасивішої жінки світу (18+)
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Австралійська актриса і комік Селеста Барбер потролила найкрасивішу дівчину у світі, відтворивши її оголене фото на пляжі. Так виглядають реальні жінки, а не моделі.
37-річна Селеста Барбер давно підкорює мережу своїми пародіями на знімки зірок, демонструючи, як на типових знімках виглядають звичайні жінки. Тому не дивно, що за коміком стежать більш як 6 мільйонів користувачів в Instagram.
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Нещодавно Селеста вирішила повторити популярний знімок Белли Хадід, яку вважають найкрасивішою дівчиною за всіма параметрами. На кадрі відома модель позує топлес у крихітному спідньому та з величезним капелюхом. Барбер відтворила світлину, щоправда, у своєму стилі. Колаж настільки сподобався фанатам, що зібрав понад 450 тисяч лайків.
До речі, це не вперше Селеста тролить звабливі фото Белли:
Всі фото: instagram.com/celestebarber
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