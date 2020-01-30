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Мокра Леся Нікітюк поділилась лайфхаком для дівчат

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Поради для фото від Лесі Нікітюк - фото 1
Поради для фото від Лесі Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk

Популярна українська шоувумен Леся Нікітюк потішила фанатів пікантним фото в бікіні, а також доволі простою порадою для дівчат і не тільки. Якою – читайте далі.

32-річна телеведуча Леся Нікітюк одна з тих українських зірок, у якої чимала аудиторія підписників в соцмережі Instagram, яких понад 3 мільйони. А все тому, що Леді Ле щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя, а також не змінює манеру своєї поведінки.

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Нещодавно красуня знову похизувалась своєю розкішною фігурою у мокрому купальнику, а також розповіла лайфхак, який підійде всім, хто хоче мати вдалі знімки без чиєїсь допомоги.

"Як сфоткати саму себе? Записуйте поки я добра. Виставляєте таймер на фото (10 сек.) натискаєте пуск і швидко засовуєте телефон в пісок до середини. Фото готове", – відзначила вона. І поки частина коментаторів хвилювалась про пісок в гаджеті, то більшість засипала Лесю компліментами щодо ефектних форм.

instagram.com/lesia_nikituk - фото 383007
instagram.com/lesia_nikituk

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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