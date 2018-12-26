Юна українська тенісистка вразила мережу пікантним знімком

На фотографії 16-річна спортсменка Марта Костюк насолоджується відпочинком в Австралії.

Знаменита українська тенісистка Марта Костюк проводить міжсезоння у теплій Австралії. 16-річна киянка похвалилася знімком з Брісбена, на якому позує в басейні.

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"Найкращий час у році", – підписала кадр дівчина.

У коментарях прихильники Марти відзначають її неймовірну красу, засипаючи тенісистку компліментами.

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