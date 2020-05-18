Влад Яма показав, як спалює калорії після самоізоляції

Танцюрист Влад Яма поділився новим відео, запропонувавши спалювати калорії разом з ним.

Відомий український танцюрист, член журі танцювального шоу "Танці з зірками", і тренер гумористичної програми "Ліга Сміху" Влад Яма не часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя.

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Однак, час від часу на його сторінці в соціальній мережі Instagram все ж з'являються нові фото. Нещодавно знаменитість виставив відео спільного прямого ефіру зі своїм тренером, показавши, як спалює калорії, які наїв на самоізоляції через коронавірус COVID-19.

Так, артист зазначив, що зазвичай вони з тренером Дмитром займаються спортом під пальмами в сонячному Маямі, однак на цей раз зробили виняток, тому тепер у шанувальників з'явилася можливість повправлятися разом з Владом.

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