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Влад Яма поділився інтимним знімком з дружиною на пляжі в Маямі

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Влад Яма поділився інтимним знімком з дружиною на пляжі в Маямі - фото 1

Влада Яма разом з дружиною Лілією недавно повернулася з відпочинку у США, але хореограф продовжує радувати своїх шанувальників ефектними та яскравими кадрами з американських канікул.

Так, Влад Яма опублікував на своїй сторінці в Instagram доволі відверте та гаряче фото з дружиною. Фото зроблене на пляжі Флориди у день народження Лілії, на якому вони ніжаться на білосніжному піску та притискаються один до одного, при цьому красуня позувала на спині Влада.

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"День народження", – коротко підписав фото танцюрист.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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