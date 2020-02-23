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Леся Нікітюк влаштувала гарячі танці у купальнику в Єгипті: відео
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Леся Нікітюк здивувала своїх шанувальників черговим відпочинком у Єгипті. Красуня не лише поділилася кумедними знімками разом з персонажами мультика "Мадагаскар" на території розкішного готелю, але і вразила енергійним танцем. Дивіться на відео, як Леді Ле відривається на популярному курорті.
Так, на сторінці Лесі Нікітюк в Instagram з'явилися гарячі фото та відео з сонячного Єгипту, які зібрали уже безліч захоплених відгуків.
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Українська телеведуча в смарагдовому купальнику, джинсовій сорочці та у великих стильних окулярах продемонструвала і свою витончену фігуру, і хореографічні навички. Як жартівливо розповіла зірка, вона привезла на курорт свою сім'ю на відпочинок, а заодно і заробітки.
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