Побачимося на Танцях з зірками: як Jerry Heil відреагувала на поразку у Нацвідборі

У фіналі Нацвідбору на Євробачення 2020 молода та амбітна співачка Jerry Heil зайняла останнє місце. Після конкурсу авторка хіта "Vegan" прокоментувала свою поразку і заговорила про проєкт Танці з зірками, додавши відео із запальним танцем під новий трек Вєрки Сердючки.

Як відомо, за перемогу у Національному відборі на Євробачення 2020 боролися 6 суперфіналістів: Jerry Heil, Krut, Gо-A, KHAYAT, TVORCHI і David Axelrod. За результатами суддівського і глядацького голосування, переможцем стала група Go-A. А ось улюблениця публіки з численною армією шанувальників Jerry Heil зайняла останнє місце, що неабияк здивувало артистку.

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Jerry Heil – Vegan – Фінал Національного відбору на Євробачення 2020:

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала допис, в якому прокоментувала свою участь в конкурсі. "Я дійсно зробила висновки з цього чудесного життєвого уроку. І основний висновок такий: я просто вибрала не той конкурс. Побачимося на Танцях з зірками", – іронічно написала артистка.

Крім цього, Jerry Heil додала веселе відео, на якому відривалася під нову пісню Вєрки Сердючки "Make it rain champagne".

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