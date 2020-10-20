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Вкотре облажалися: користувачі скаржаться на новенькі Google Pixel 5
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У кінці вересня Google представила новий фірмовий смартфон Pixel 5 на базі процесора Snapdragon 765G. Через кілька тижнів користувачі, що оформили попереднє замовлення на новинку, почали отримувати свої пристрої. Але щось пішло не так.
Нові власники Google Pixel 5 практично відразу почали повідомляти про прикрий брак дисплейного модуля довгоочікуваного гаджета.
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Багато з перших покупців гаджета відзначили, що екран Google Pixel 5 у верхньому лівому кутку відходить від корпусу пристрою. Зростаюча кількість звернень на офіційному форумі Google й у спеціальній гілці спільноти XDADevelopers вказує на те, що нещільне прилягання екрану може спостерігатися і в інших точках смартфона.
Екран у нових Google Pixel 5 нещільно прилягає до корпусу
Найбільше новоспечених власників гаджетів турбує той факт, що люфт екрану негативно позначиться на захист корпусу від води, яка легко проникає у щілину. До того ж користувачі не виключають, що з часом ситуація буде ускладнюватися і дисплей буде все більше відділятися від корпусу.
Google поки не прокоментувала ситуацію з дефектом. Схожа проблема раніше виникала з захисним склом, установленим в Pixel 4 XL.
Нагадаємо, що у США Google Pixel 5 продається за ціною від 699 доларів (у тих штатах, де не потрібно платити податки). В Україні смартфон офіційно не продаватиметься, тож майбутнім власникам новинки ми рекомендуємо уважно вивчати її під час покупки, аби не викласти гроші за бракований гаджет.
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